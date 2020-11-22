شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن دعم iOS رسميًا لخدمة الألعاب السحابية Stadia كتطبيق ويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل يوم الخميس عن دعم iOS لخدمة الألعاب السحابية Stadia، وهذه الخطوة على خطى مايكروسوفت فى التحول إلى ويب للتحايل على قيود متجر تطبيقات أبل، حيث تقول جوجل إنها تعمل على إنشاء إصدار تطبيق ويب تقدمي من Stadia سيتم تشغيله في إصدار الهاتف المحمول من متصفح Safari من أبل، على غرار الطريقة التي تعتزم بها Microsoft تقديم خدمة xCloud المنافسة على iOS في وقت ما من العام المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge" تعتزم جوجل التغلب على مايكروسوفت من خلال الاختبار العام لنسختها في الأسابيع المقبلة، حيث أعلنت Nvidia اليوم أيضًا أنها بصدد إصدار تطبيق ويب تجريبي من خدمة الألعاب السحابية GeForce Now على iOS متاح اليوم.

وأوضحت شركة أبل في أواخر أغسطس قواعدها المتعلقة بالألعاب السحابية، حيث أخبرت مزودي الخدمة مثل جوجل ومايكروسوفت، أن تطبيقاتهم غير مسموح بها في متجر التطبيقات بسبب القيود التي تفرضها أبل على البرامج التي تبث الألعاب على أيفون وأيباد.

كما خففت أبل قيودها بعد انتقادات عامة من مايكروسوفت وغيرها، لكن متجر التطبيقات لا يزال يطلب من الشركات تقديم ألعاب فردية لمراجعة متجر التطبيقات.

وصفت مايكروسوفت هذا الحل الوسط بأنه تجربة سيئة للمستهلكين، قبل أن تقرر أنها ستطور إصدار تطبيق ويب من xCloud لنظام iOS بدلاً من ذلك، كما أن جوجل تفعل الشيء نفسه الآن.

يتزامن إعلان اختبار iOS مع الذكرى السنوية الأولى لإطلاق Stadia للجمهور في الخريف الماضي، حيث أعلنت Google اليوم أيضًا أن أول قائمة من الألعاب المجانية ستأتي إلى Stadia، بعد الكشف في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الإصدار الأساسي من Bungie's Destiny 2 لن يتطلب اشتراكًا شهريًا في Stadia Pro بقيمة 10 دولارات شهريًا ويمكن أن يكون الآن ممكن لأي شخص لديه حساب Google يشترك في Stadia.

وسيتم إطلاق ميزة State Share، وهى ميزة Stadia سهلة البث التى تسمح للاعبين بمشاركة وجهة نظرهم فى لعبة مع المشاهدين أو المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعى، فى يناير المقبل مع إصدار Hitman 3 من IO Interactive.

وتستخدم جوجل أيضًا الذكرى السنوية الأولى لها كفرصة للترويج لإحصائيات Stadia الجديدة، ولن تكشف الشركة بعد عن عدد الأشخاص الذين اشتركوا في Stadia أو اشتركوا في خدمة Pro الخاصة بها، لكن الشركة تقول إنها أدخلت أكثر من 80 لعبة في الأشهر الـ 12 الماضية إلى المنصة، مع خطط لدعم أكثر من 135 لعبة بحلول نهاية العام.

كما أضافت أيضًا أكثر من 100 ميزة جديدة إلى النظام الأساسى فى آخر 12 شهرًا، بما فى ذلك مشاركة العائلة لأول مرة فى وقت سابق من هذا الشهر.