شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك حذف بياناتك الشخصية من نتائج البحث فى جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح كل شيء فى حياتنا يرتبط بالإنترنت الآن، ومن ثم فإن أى شخص يريد التواصل معك أو معرفة بعض المعلومات عنك يمكنه فقط كتابة اسمك فى محرك بحث جوجل أو فى إحدى منصات التواصل الاجتماعى لجمع بعض البيانات عنك، كما أنك تقوم يوميًا بالاشتراك فى تطبيق أو خدمة أو موقع إلكترونى جديد وتشارك بياناتك معه.

ووفقا للبوابة العربية لأخبار التقنية، ماذا يحدث إذا ظهرت بعض بياناتك الشخصية التى لا تريد أن يعرفها أحد فى نتائج البحث فى جوجل، أو نشرَ شخصٌ ما معلومات غير صحيحة عنك، هل تساءلت يومًا عن كيفية حذف هذه البيانات، أو ما هى الطرق التى تساعدك فى منع ظهور هذه البيانات الشخصية فى نتائج البحث فى جوجل؟

يعرض محرك البحث جوجل المعلومات التى يتم جمعها من المواقع الإلكترونية على الويب، وأفضل طريقة لحذف المعلومات التى تتعلّق بك من نتائج البحث فى جوجل هى التواصل مع مالك الموقع الإلكترونى الذى نشر المعلومات. وإذا حذفها مالك الموقع لن يعثر محرك البحث عليها لإدراجها فى نتائج البحث.

وإذا لم تتمكن من التواصل مع مالك الموقع الإلكترونى، أو رفض حذف هذه البيانات، يمكنك تقديم طلب لجوجل لحذفها، حيث تحذف جوجل المعلومات الشخصية التى تؤدى إلى مخاطر كبيرة كسرقة الهوية والاحتيال المالى، وبعض أشكال الضرر الأخرى.

فيما يلى سنستعرض كيفية حذف بياناتك الشخصية من البحث فى جوجل بسهولة:

1- تقديم طلب لحذف معلومات تحديد الهوية الشخصية:

إذا اكتشفت وجود أى بيانات شخصية لك فى نتائج البحث فى جوجل ولم تتمكن حذفها، يمكنك تقديم طلب لجوجل لحذفها، حيث تقوم جوجل بحذف المعلومات الحساسة مثل: رقم هاتفك، أو رقم الضمان الاجتماعى، أو السجلات الطبية الشخصية أو الصور الحميمية، يمكنك تقديم طلب الحذف لأى من هذه البيانات من خلال هذا النموذج.

إذا حذف مالك الموقع الإلكترونى بياناتك، سيتم حذفها من البحث فى جوجل فى النهاية كجزء من عملية التعديل المنتظمة، ولكن لتسريع عملية الحذف يمكنك استخدم أداة (إزالة المحتوى القديم) لتقديم طلب لحذفها بسرعة.

2- إخفاء منزلك من خرائط جوجل:

تدعم خرائط جوجل ميزة تُسمى Street View، وهى تقدم تمثيل افتراضى لما يحيط بنا فى خرائط جوجل، وتتألف من ملايين الصور البانورامية. ويأتى محتوى ميزة التجوّل الافتراضى من مصدرين، هما: جوجل والمساهمين؛ لتمكين الناس فى كل مكان من استكشاف العالم، ولكن قد لا ترغب فى ظهور صور منزلك وعنوانك ضمن هذه الميزة، وهنا يمكنك تقديم طلب لجوجل لإخفاء صور منزلك من خلال الخطوات التالية:

- انتقل إلى تطبيق خرائط جوجل، وابحث عن عنوانك.

- ابحث عن صورة التجوّل الافتراضى لمنزلك وافتحها، يجب أن تظهر صورتك الشخصية، أو صورة منزلك، أو أى معلومات تعريفية أخرى.

- اضغط على خيار Report a problem الذى يظهر فى الزاوية اليمنى السفلية.

- أكمل النموذج، ثم اضغط على خيار Send.

- بمجرد إرسال الطلب؛ من المفترض أن تتلقى بريدًا إلكترونيًا من جوجل يشير إلى أن جوجل تراجعه، وقد ترسل لك بريدًا إلكترونيًا بعد ذلك للحصول على معلومات إضافية، أو لإبلاغك بقبول الطلب.

3- اجعل حساباتك فى منصات التواصل الاجتماعى خاصة:

تأتى الكثير من المعلومات المتعلقة بك عبر الإنترنت من مواقع التواصل الاجتماعى، لذلك إذا كنت لا تريد أن يصل الغرباء إلى بياناتك أو الاطلاع على منشوراتك الجديدة، فقم بتحويل حساباتك من حسابات عامة إلى حسابات خاصة، وتتيح لك هذه الميزة التحكم فى من يمكنه متابعتك، والاطلاع على مشاركاتك، وسيكون الأشخاص المقربون منك فقط على دراية بنشاطك فى الحساب، وهى متاحة فى جميع المنصات: فيسبوك أو تويتر أو إنستجرام، ويمكنك تفعيلها فى جميع حساباتك من خلال إعدادات الخصوصية بسهولة.

4- حذف سجل البحث من حساب جوجل لحماية خصوصيتك:

يعتبر سجل البحث الخاص بك أكثر أهمية مما تعتقد بالنسبة للكثير من الشركات، حيث يعتمد المعلنون الذين يعرضون إعلاناتهم عبر منصة Google AdSense على بيانات البحث والموقع الجغرافى الخاصة بك، لتظهر لك إعلاناتهم أثناء تصفحك للويب. وتعتمد جوجل نفسها على بيانات البحث الخاصة بك لتقديم المزيد من النتائج ذات الصلة، والتوصيات التى تناسبك.

يمكنك تجنب استغلال المعلنين لبياناتك عن طريق حذف سجل نشاط الويب من حساب جوجل الخاص بك باستمرار، كما تتيح لك جوجل تحديد مدة زمنية لحذفه تلقائيًا.

لحذف سجل البحث من حساب جوجل تلقائيًا يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى صفحة حساب جوجل الرئيسية.

- اضغط على علامة خيار Data & personalization فى القائمة التى تظهر فى الجانب الأيسر من الشاشة.

- مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم Activity controls، ثم اضغط على خيار Manage activity.

- ضمن قسم Web & App Activity؛ اضغط على خيار Auto-delete.

- فى النافذة التى تظهر لك يمكنك تحديد المدة التى سيُحذف بعدها سجل نشاط الويب تلقائيًا، سيظهر لك 4 خيارات، هي: 3 أشهر، أو 18 أو 36 شهرًا، أو عدم تفعيل الحذف التلقائي.

- حدد المدة التى تناسبك، ثم اضغط على خيار Next؛ لتأكيد اختيارك.

- إذا كانت لديك بيانات محفوظة لفترة تزيد عن المدة التى اخترتها ستخبرك جوجل فى هذه المرحلة إذا كان لديك أى بيانات ستُحذف على الفور، اضغط على خيار Confirm.