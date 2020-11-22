شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nvidia تعيد لعبة Fortnite إلى نظام iOS من خلال تطبيق الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنضم Nvidia إلى زملائها من مزودى الألعاب السحابية فى اختيار تجاوز متجر تطبيقات أبل وإطلاق إصدار تطبيق ويب للهاتف من خدمةGeForce Now، ويتوفر إصدار Nvidia اليوم في شكل تجريبي، ما يعني أنه يمكن لأي من المستخدمين المسجلين الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين مستخدم تشغيل GeForce Now في Safari على الهاتف المحمول على iPhone أو iPad والبدء في اللعب.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge" تقول Nvidia إنها تخطط أيضًا لتوسيع نطاق الدعم لإصدارها المستند إلى Chrome من GeForce Now، والذي يعمل حاليًا فقط على أجهزة Chromebook، إلى المزيد من الأنظمة الأساسية التي تبدأ في الربع الأول من العام المقبل، بما في ذلك أندرويد و Linux و Mac.

كما يتم توزيع GeForce Now حاليًا بشكل أساسي عبر تطبيقات Mac و PC، وكذلك من خلال التطبيقات المخصصة على أندرويد وصندوق البث Nvidia Shield الخاص به.

ولعل أحد الجوانب الإيجابية الأكثر وضوحًا هو أن لعبة Fortnite من Epic Games ستصبح قابلة للعب مرة أخرى على أجهزة أبل، وإن كان ذلك من خلال حل بديل غير سلس إلى حد ما وفقط بعد أن تعمل Epic و Nvidia على حل بعض مكامن الخلل.

يتوفر إصدار Fortnite للكمبيوتر الشخصى من خلال GeForce Now، بفضل شراكة Nvidia وEpic حول الألعاب السحابية التي تسمح ببث عناوين Epic Game Store عبر منصة Nvidia.

ومع ذلك فإن اللعبة ليست جاهزة لإصدار iOS من GeForce الآن تمامًا، حيث تعمل Epic و Nvidia معًا لجلب عناصر تحكم باللمس محسّنة إلى اللعبة.

لذلك سيتمكن أي من لاعبي Fortnite على الهاتف المحمول الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى اللعبة قريبًا من المطالبة بها على واجهة متجر Epic للكمبيوتر الشخصي، وتسجيل الدخول باستخدام حسابهم، والعثور على اللعبة على إصدار iOS من GeForce Now.

كما أنه من المحتمل أن يكون أي لاعبين يلعبون Fortnite بالفعل عبر الهاتف المحمول ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي قد ربطوا حساباتهم بالفعل ويجب ألا يواجهوا مشكلة في مزامنة بياناتهم عبر الأنظمة الأساسية.

ولعله تم الإبلاغ عن أخبار عودة Fortnite إلى iOS عبر GeForce Now لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر من جانب BBC، قبل الإعلان الرسمي من Nvidia.