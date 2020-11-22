شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع لشركة سيارات يابانية لمركبة ذاتية القيادة تعيد شحن سيارتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت إحدى الشركات اليابانية المصنعة للسيارات على براءة اختراع مركبة ذاتية القيادة بوسعها التوجه إلى موقع سيارتك وتعبئة خزان البنزين أو خلية وقود الهيدروجين أو البطارية دون الحاجة إلى التوقف، وتنفذ هذه العملية بطريقة مشابهة لعمل الناقلات العسكرية التى تزود الطائرات المقاتلة بالوقود أثناء تحليق كليهما عاليًا.

وفقًا لإيداعات براءة الاختراع كما نشر موقع "مرصد المستقبل" الإماراتى، تتضمن المركبة مساحة تخزين ووحدة تحكم مركزية وآلية لتوصيل الوقود، ولم يكن واضحًا أن كان المقصود إتمام هذه العملية وتزويد السيارة الأمامية بالوقود أثناء الحركة أو أثناء الوقوف فقط.

إعادة التعبئة

وبوسع المركبة الآلية - من الناحية النظرية - التوقف عدة مرات لتزويد السيارات بالوقود على طول طريق واحد قبل العودة لإعادة شحن ذاتها، وستسهم كل من حساسات القرب ونظام تحديد المواقع العالمى "جى بى إس" ومنافذ الوقود الآلية، فى إنجاز المركبة لمهامها، بينما يجلس السائق فى الخلف ويسترخى داخل سيارته.

من غير المرجح أن تدخل تقنية كهذه حيز الإنتاج قريبًا، فضلًا عن أن مجموعة متنوعة من تقنيات الشحن المتنافسة كفيلة بأن تفشل هذا النظام فور انطلاقه، فضلًا أننا فى الواقع، لم نصل بعد إلى المستوى الخامس من التحكم الذاتى، وما زلنا بحاجة إلى السائقين للسير على الطرقات، ما يعنى أن نظم الذكاء الاصطناعى ليست كافية حتى اليوم لتمكن وحدة كهذه بالقيادة ذاتيًا إلى الأمكنة المطلوبة.