شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشرعون بكوريا الجنوبية يطالبون جوجل بخفض رسوم متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مجموعة من المشرعين الكوريين الجنوبيين شركة جوجل إلى اتباع خطوة أبل لخفض عمولتها على مشتريات سوق التطبيقات وسط مخاوف من مطورى التطبيقات المحليين بشأن الرسوم المرتفعة، حيث أعلنت أبل أنها ستخفض العمولة القياسية على متجر التطبيقات الخاص بها من 30% إلى 15% لمطوري التطبيقات بعائدات سنوية تقل عن مليون دولار أمريكي من العام المقبل، بحسب موقع TOI الهندى.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن سبعة نواب من حزب السلطة الشعبية المعارض الرئيسي في بيان مشترك "سياسة أبل في خفض عمولتها إلى النصف جاءت في توقيت جيد"، وأضافوا "نحث جوجل على خفض عمولتها لمطوري التطبيقات الصغار إلى أقل من 15% لتعزيز النظام البيئي للتطبيقات في كوريا الجنوبية".

وقد خضعت جوجل مؤخرًا لتدقيق شديد من المشرعين فى كوريا الجنوبية بعد أن قررت فى سبتمبر جعل جميع مطورى التطبيقات فى متجر Play الخاص بها يستخدمون نظام الفوترة الخاص بها، والذى يأخذ عمولة بنسبة 30% على جميع مشتريات المحتوى الرقمى، اعتبارًا من أكتوبر من العام المقبل.

واقترح المشرعون فواتير للحد من خطوة جوجل التي من شأنها أن تمنع مشغلي سوق التطبيقات من فرض طرق دفع معينة في معاملات محتوى الهاتف المحمول، فيما أعربت مجموعات التكنولوجيا المحلية عن معارضة قوية لخطوة جوجل، خوفًا من ارتفاع الرسوم، وقال منتدى الشركات الناشئة في كوريا في بيان الأسبوع الماضى: "إن سياسات جوجل وأبل لفرض المدفوعات داخل التطبيق تؤثر سلبًا ليس فقط على الشركات الناشئة لكن أيضًا على صناعة المحتوى الأوسع".

وقالوا "نحن نحث على تمرير سريع لمشروع القانون الذي من شأنه تقييد الأنشطة غير العادلة من قبل مشغلي سوق التطبيقات"، وقد قللت جوجل من أهمية المخاوف ، حيث أخبر Im Jae-hyun ، مدير جوجل في كوريا، المشرعين في مراجعة برلمانية الشهر الماضي أن أقل من 100 مطور محلي سيتأثرون بهذا التغيير.

ومع ذلك فقد استهدف المنظمون في كوريا الجنوبية شركة جوجل ، حيث تبحث لجنة التجارة العادلة الكورية حاليًا في ما إذا كان تغيير سياسة جوجل ينتهك قوانين المنافسة، وقد وصلت مبيعات سوق تطبيقات جوجل في كوريا الجنوبية إلى 6 تريليونات وون (5.4 مليار دولار) العام الماضي ، أو 63.4% من إجمالي البلاد ، مقارنة بمتجر آبل بحصة 24.4%، وفقًا لجمعية الأعمال التجارية عبر الإنترنت في كوريا.