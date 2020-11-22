شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تقدم خاصية قياس مستويات تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) وبطارية تدوم 10 أيام في ساعة HUAWEI WATCH FIT الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة، 19 نوفمبر، 2020: أعلنت هواوي عن تقديم خاصية قياس مستويات تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) وهي بجانب بطارية تدوم 10 أيام متتالية بشحنة واحدة فقط في ساعتها الذكية الرياضية الجديدة HUAWEI WATCH FIT التي أطلقتها في السوق المصري منذ فترة قصيرة وبسعر متميز لتقدم أفضل قيمة شرائية مقابل الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها الساعة للمستخدمين.

من المهم دائمًا مراقبة المؤشرات الصحية لحياة المستخدم، حيث أن أحد هذه المؤشرات الرئيسية هو مستويات تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وهي كمية مستويات الأكسجين في مجرى دم الشخص. الأشخاص الذين يتعرضون لضغط شديد أو حتى أولئك النشطين بدنيًا هم الذين يحتاجون إلى مراقبة مستويات SpO2. يمكن أن يكون قياس مستويات تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) مؤشرًا مهمًا بعض الشيء، ولكن بفضل HUAWEI WATCH FIT، أصبح الأمر على بعد ضغطة واحدة فقط.

وقال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، " هواوي تحرص على بناء نظام بيئي متكامل ومتصل دائماً مع المستخدم، بالإضافة الي أن المستهلك المصري أصبح يهتم كثيراً بحياته الصحية، ولهذا تولي هواوي تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الأجهزة القابلة للارتداء التي تراقب وتتابع صحة المستخدمين، وهذا ما شهده المستهلك في ساعة هواوي الذكية الرياضية HUAWEI WATCH FIT التي تعد بمثابة المساعد الشخصي للمستخدم في كل تفاصيل حياته اليومية."

تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT التي تم إطلاقها حديثًا من هواوي مع ميزة مراقبة SpO2 الذكية. مع الحفاظ على جذور ميزات الصحة واللياقة البدنية لساعاتهم الذكية، فإن أحدث ساعة من هواوي قادرة على قياس مستوى SpO2 للمستخدم بدقة باستخدام مستشعر SpO2 IR المخصص. يعد إجراء هذا الاختبار أمرًا بسيطًا أيضًا، فكل ما على المستخدم فعله هو ببساطة تحديد الميزة من القائمة لبدء الاختبار على الفور.

تتميز ساعة HUAWEI WATCH FIT بمجموعة واسعة من ميزات المراقبة الصحية واللياقة البدنية، يمكنك متابعة جميع المؤشرات الصحية الرئيسية، لكي تكون في الجانب الآمن. يتضمن ذلك مستويات تشبع الأكسجين في الدم بفضل مراقبة SpO2 التي تعد مؤشرًا رئيسيًا لصحتك. يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات تشبع الأكسجين في الدم إلى التعب وفقدان القوة وحتى مشاكل في الذاكرة. يمكن أن تساعدك ساعة HUAWEI WATCH FIT على مراقبة مستويات التوتر لديك بمساعدة ميزة HUAWEI TruRelaxTM والنوم المناسب مع ميزة HUAWEI TruSleepTM 2.0 ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي بمساعدة ميزة HUAWEI TruSeenTM 4.0. على صعيد اللياقة البدنية، يمكن لمُحبي الرياضة الاستفادة من البيانات التي يتم تتبعها جيدًا لزيادة وتحسين أدائهم الرياضي، بينما يمكن للمبتدئين الحصول على الدافع المناسب لبدء ممارسة الرياضة والتمارين المناسبة بمساعدة المدرب الشخصي المتحرك الخاص بـساعة HUAWEI WATCH FIT، يوجد 12 دورة متحركة و44 دورة قياسية من التمارين مدمجة في الساعة الذكية. بالإضافة إلى ذلك، الساعة تدعم أيضًا 96 وضعًا للتمرين تتضمن 11 وضعًا رياضيًا احترافيًا و85 وضعًا رياضيًا حُر، لتتبع جميع بيانات الأداء المهمة.

تتمتع ساعة HUAWEI WATCH FIT بشاشة كبيرة ذات دقة عالية من نوع AMOLED مقاس 1.64 بوصة كاملة مع 326 نقطة في البوصة و16.7 مجموعة ألوان، لا تبدو الشاشة الذكية رائعة فحسب، لتمنح أيضًا تجربة مشاهدة مذهلة. علاوة على ذلك، يمكن تخصيصها بمجموعة واسعة من وجوه الساعة أيضًا، مع أكثر من 130 خيارًا للاختيار من بينها أو استخدام صورة كوجه لساعتك من الهاتف الذكي.