شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه استحواذ سناب شات على تطبيق Voisey .. وكيف سيفيد الشركة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذ تطبيق سناب شات مؤخرا على Voisey وهي شركة بريطانية ناشئة تسمح للمستخدمين بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة من خلال مؤثرات صوتية احترافية، حيث يبدو أن التطبيق الشبابي يسعى للدخول لعالم الصوتيات حاليا.

مميزات الاستحواذ لسناب شات:

تتيح شركة Voisey للموسيقيين تحميل الآلات الموسيقية التي أصبحت أساسا للمسارات والمؤثرات الصوتية التي يعتمد عليها المستخدمين عند إنشاء مقطوعات موسيقية قصيرة وفيديوهات، كذلك فإن التطبيق متاح على متجر "آب ستور"، وقد وجمع حتى الآن 1.88 مليون دولار واحتل المرتبة 143 على المتجر في قسم الموسيقى بالولايات المتحدة.

لكن حتى الآن ليس من المعروف كيف سيستفيد تطبيق سناب شات من ميزات التطبيق الإنجليزي عبر منصته أو ربما يفكر في تشغيل التطبيق الجديد بشكل منفصل، كذلك فقد كشفت التقارير أنه بحلول سبتمبر الماضى، تم تسجيل أكثر من 11 مليون أغنية على تطبيق Voisey مع تجاوز عدد المسرحيات إلى حوالي 200 مليون.

فيما يبدو أن سناب شات يسعى لدخول عالم صناعة الموسيقي من خلال التطبيق، وذلك عبر مجموعة من الأدوات والميزات التي تعمل على إنشاء مقاطع إبداعية من قبل المستخدمين.