تكنولوجيا: AMAZON تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق للجيل الثاني من AMAZON ECHO FRAMES

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت AMAZON في تلقي طلبات الحجز المسبق للجيل الثاني من نظارة AMAZON ECHO FRAMES الذكية بسعر 250 دولار تقريباً.

يسجل سوق الأجهزة الذكية القابلة للإرتداء نمو ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث يتجه الكثير من المستخدمين لشراء الساعات والسوارات الذكية، واليوم تنضم أمازون بمنتج جديد لهذا السوق مع الجيل الثاني من نظارتها الذكية AMAZON ECHO FRAMES.

يتوفر الجيل الثاني من نظارة AMAZON ECHO FRAMES الذكية للحجز المسبق اليوم مع تحسينات في جودة الصوتيات، وعمر أفضل للبطارية، من بين تحسينات أخرى.

ولقد أكدت أمازون في إعلانها على أن النظارة الذكية مجهزة الآن للبيع في الأسواق، كما أكدت الشركة على دعم الترقية من الجيل الأول للجيل الثاني من النظارة الذكية بسعر 70 دولار فقط.

من جانب أخر قدمت أمازون الجيل الأول من نظارة AMAZON ECHO FRAMES بسعر 179 دولار، بينما يأتي الجيل الثاني من النظارة الذكية بسعر 250 دولار تقريباً.

أيضاً يأتي الإصدار الجديد بتصميم يحاكي الإصدار الأول من نظارة AMAZON ECHO FRAMES، حيث تتميز بتصميم مستطيل في الإطار الذي يتميز أيضاً بتصميم سميك، كما تتوفر النظارة بألوان الأزرق والأسود مع لون متدرج، كما تتميز النظارة بتصميم من ألياف الكربون، ومعايير TR-90، مع مادة التيتانيوم كما تتوافق مع العدسات الطبية.

وتدعم النظارة الإتصال بتقنية البلوتوث، كما تدعم الإتصال بمساعد Alexa الرقمي، أيضاً تدعم نظام الأندوريد وiOS، كما يأتي هذا الإصدار بعمر أفضل للبطارية بنسبة 40%.

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