تشكيلة Xperia Compact Series قد تعود مع هاتف جديد يضم شاشة بحجم 5.5 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت التسريبات المتعلقة بهواتف Sony قليلة جدًا في الأشهر الماضية، ولكن في الأونة الأخيرة بدأنا نحصل على المزيد من المعلومات حول بعض هواتف Xperia القادمة، بما في ذلك Xperia 1 III الذي سيصل مع المعالج Snapdragon 875، والـ Xperia 10 III الذي سيصل مع المعالج Snapdragon 690. أما وقد قلنا ذلك، فقد وردتنا الآن إشاعة أخرى مفادها أن شركة Sony تخطط على ما يبدو لإعادة إحياء تشكيلة Xperia Compact Series التي تتميز بحجمها الصغير من خلال إطلاق هاتف Xperia جديد في النصف الأول من العام 2021.

مجرد طرح موضوع Xperia Compact Series يسبب الإضطراب، فنحن لا ندري لماذا قررت شركة Sony إيقاف هذه التشكيلة على الرغم من حقيقة أنها كانت تحظى بشعبية كبيرة، وتم الإشادة بقدراتها وأحجامها الصغيرة، مما جعل العديد من المعجبين يفتقدون هذه التشكيلة مع العلم بأن Xperia XZ2 Compact كان هو آخر هاتف ضمن هذه التشكيلة يتم إطلاقه من قبل شركة Sony، وذلك في العام 2018.

في الواقع، بالنظر إلى قلة الأخبار التي وردتنا عن هواتف Sony، فيبدو أن هناك بالفعل بعض الأشياء التي تحدث في الكواليس. فقد سمعنا بالفعل أن شركة Sony قررت إلغاء العديد من الهواتف الذكية، بما في ذلك Xperia 10 II Plus المُزود بالمعالج Snapdragon 720 لتركيز إهتمامها على الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G. يمكننا أن نتخيل بالفعل كيف ستكون ردة فعل المعجبين عندما يرون الهاتف Xperia 1 III Compact في السوق. عمومًا، هذه مجرد شائعات وتكهنات، ولذلك فمن الأفضل التعامل معها على هذا الأساس حتى نحصل على معلومات رسمية.