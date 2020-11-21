صور مسربة تعرض لنا Galaxy A12 5G مع تصميم مشابه لتصميم Galaxy A42 5G و Galaxy M12

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد ظهر هاتف جديد من سامسونج يُدعى Galaxy A12 5G مع تصميم مماثل لهاتفين أخرين من الشركة الكورية. كما يمكنك أن تتكهن من خلال الإسم، سيكون هذا الهاتف إصدارًا مُحسنًا من الهاتف Galaxy M12. سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيحتفظ ببطارية 7000mAh.

على أي حال، يمكن رؤية تصميم Galaxy A12 5G في هذه الصور أدناه والتي تُظهره في غطاء واقي شفاف. هذا الهاتف يمتاز بتصميم مشابه جدًا لتصميم كل من Galaxy A42 5G و Galaxy M12، فهو الآخر يضم وحدة الكاميرا المربعة الشكل في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية. تؤكد هذه الصور تقريرًا سابقًا أشار إلى أن الهاتف سيحتوي على ثلاث كاميرات في الخلف، ولكن هذا يجعلنا نتسائل عن دور العنصر الموجود في أعلى اليسار.

كالعادة، لا تمثل صور الأغطية الواقية أفضل تمثيل لتصميم الهاتف الذكي. ومع ذلك، لاحظ الواجهة الخلفية، فهي تتميز بتدرج لوني دقيق بدلاً من التصاميم المتعددة الأنماط لكل من Galaxy A42 و Galaxy M12.

الشيء الآخر الذي ينبغي ملاحظته هو مستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب، تمامًا مثل Galaxy M12. وبالتالي، فمن المفترض أن يكون ذلك إشارة إلى أن الهاتف Galaxy A12 5G سيضم شاشة بتقنية LCD بدلاً من OLED، وهذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أنه هاتف ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

لا توجد صورة جيدة للجزء السفلي من الهاتف، ولكن يبدو أنه يحتوي على منفذ السماعات 3.5mm. تشير المعلومات الأخرى التي تم تسريبها إلى أن الهاتف سيكون متاحًا مع 32GB و 64GB من الذاكرة التخزينية الداخلية.