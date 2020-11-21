سامسونج تُطلق أغطية واقية من الجلد لـ Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Buds Live

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج رسميًا اليوم بإصدار أغطية واقية جديدة من الجلد لكل من Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Buds Live في كوريا الجنوبية.

بطبيعة الحال، الأغطية الواقية الموشحة بالجلد ليست شيئًا جديدًا على الإطلاق، ولكن من الرائع أن نرى شركة سامسونج توفر هذا النوع من الأغطية الواقية لـ Galaxy Z Fold 2، وخصوصًا إذا علمنا أنه ليست هناك الكثير من ملحقات الطرف الثالث المصممة لهذا الهاتف. وتجدر الإشارة إلى أنك تحصل على لونين للجلد، وهذين اللونين هما الأسود والبني.

من ناحية أخرى، لا نرى الشركة تُطلق الأغطية الواقية الجلدية لسماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها كل يوم. في حين تقول شركة سامسونج أن هذا الغطاء الواقي الجديد مصمم لسماعات Galaxy Buds Live، فهو في الحقيقة مصمم لعلبة الشحن الخاصة بهذه السماعات. أما وقد قلنا ذلك، فهذا الغطاء الواقي الجديد المصنوع من الجلد سيكون متوفرًا باللونين الرمادي والأزرق الداكن.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الغطاء الواقي الجلدي المصمم للهاتف Galaxy Z Fold 2 يُكلف ما يُعادل 88 دولار أمريكي، في حين يُكلف الغطاء الواقي الجلدي المصمم لعلبة Galaxy Buds Live ما يُعادل 19 دولار أمريكي. ولحد الآن، ليست هناك أي معلومات حول ما إذا كان سيتم إطلاق هذه الأغطية الواقية على الصعيد العالمي، على الرغم من أننا نرجح إمكانية حدوث ذلك.