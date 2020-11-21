الأولى من نوعها..ابتكار أذن إلكترونية تسمع مثل الآذان البشرية

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 7 ثواني

ابتكر فريق بحثي من شركة Promobot الروسية لصناعة أجهزة الروبوت أذناً إلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي، تسمع مثل الآذان البشرية.

وذكر موقع Freenews الإخباري، أن الفريق البحثي طور ابتكاره من أجهزة وبرمجيات متطورة، تُعد الأولى من نوعها في سوق أجهزة الروبوت، ليكون أذناً في الروبوتات، حيث يمكنها التمييز بين الكلام المنطوق للناس في البيئات المختلفة وحتى في أماكن الضوضاء، مثل المطار ومراكز التسوق.

وأنشأ الباحثون الأذن من نسخة خاصة من مصفوفة منسقة لثمانية ميكروفونات، تعمل بمثابة الأذن الخارجية في جسم الإنسان، حيث تسمح للروبوت باكتشاف الضوضاء من مسافة تصل إلى 2 متراً، وبنطاق 360 درجة، وذلك مثل الإنسان.

كما طوّر الفريق البحثي في الأذن الإلكترونية خوارزميةً توفر ميزة التقاط بيانات الموقع المكاني من الميكروفونات، حيث تلغي الصدى، وتفصل كلام الإنسان عن الضوضاء، تمامًا مثل عمل الأذن الداخلية في أجسامنا، ثم تتعرف الخوارزمية على العبارات، حتى يدخل الروبوت في حوار.

وبحسب المطورين، تتفاعل الأذن الإلكترونية مع جميع بيئات الضوضاء، وتميز الصوت البشري سواء للأطفال أو الكبار، وذلك على عكس أدوات المساعدة الصوتية، التي تتفاعل فقط مع الكلام الواضح للشخص.

من ناحيته، قال أوليج كيفوكورتسيف، مدير التطوير في Promobot: إن ”الميزة في التعرف على الكلام بأجهزتنا الروبوتات هي أنها تعمل في الأماكن المزدحمة، وذلك خلافاً للميكروفونات في الهواتف الذكية وسماعات الرأس ومكبرات الصوت الذكية، والتي هي أجهزة شخصية ومصممة للعمل مع مالكها فقط، وغالبًا في المنزل فقط“.

ووفقاً لموقع Freenews، استمر تطوير واختبار الأذن الإلكترونية بدءاً من يناير 2020، حيث حصل على براءة اختراع في خريف العام الحالي، وأصبح مصنعو الروبوتات الصينيون مهتمين في الابتكار، حيث تخطط الشركة الروسية لبدء طرحه في الأسواق في كانون الثاني/يناير 2021.