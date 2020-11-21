أول كمبيوتر محمول بشاشة دوارة من إل جي

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 5 دقائق

ضمن خططها لانتاج الأجهزة التكنولوجية بالاعتماد على دوران الشاشة ، وتخطط حاليًا شركة “إل جي” الكورية الجنوبية للإلكترونيات لإطلاق أول كمبيوتر محمول بشاشة دوارة قريبًا

وكانت شركة إل جي جهاز تلفزيون لديه قابلية للدوران، وسيبدأ سعره من 60 ألف دولار ، كما قدمت مؤخرًا أول هاتف لها لديه قابلية للدوران، .

وتُظهر أحدث براءة اختراع لشركة ”إل جي“ شكلًا جديدًا تمامًا للكمبيوتر المحمول، والذي قد يتضمن شاشة مقاس 17 بوصة يتم لفها للتخزين، كما تتيح للمستخدم تغيير حجم شاشته من 13.3 بوصة إلى 17 بوصة.

وبناءً على الصور، يبدو أيضًا أن لوحة المفاتيح واللمس يمكن أيضًا طيها لتحتل مساحة أقل عند عدم استخدامها، وهذا مفهوم مثير للاهتمام، ونتساءل عما إذا كانت ”إل جي“ تخطط للكشف عنه أمام الجمهور.

وكانت شركة ”إل جي“ قد أطلقت رسميًا، في سبتمبر الماضي، هاتفها LG Wing ثنائي الشاشة، والقابل للدوران على شكل حرف T، ويعد الهاتف الوحيد في العالم الذي يأتي بشاشة مزدوجة وليست قابلة للطي، حيث يقدم فئة جديدة ومختلفة عن الهواتف الذكية التقليدية.

يذكر أن مفهوم الهواتف القابلة للدوران أصبح مؤخرًا شائعًا، حيث كشفت شركة ”أوبو“ الصينية، النقاب عن عدة منتجات خلال الفعالية الافتراضية Inno Day 2020، شملت هاتفها “ OPPO X 2021″، والذي يأتي تجسيدًا لتصوراتها الجديدة عبر هاتف بشاشة قابلة للدوران تتيح للمستخدم تغيير حجم شاشته من 6.7 إلى 7.4 بوصة.