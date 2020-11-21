تكنولوجيا: سامسونج تطلق حافظة جلدية لهاتف Galaxy Z Fold2 وسماعة Galaxy Buds Live

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري حافظة بتصميم جلدي لإصدارها القابل للطي Galaxy Z Fold2، كما قدمت سامسونج غطاء بتصميم جلدي لحافظة سماعة Galaxy Buds Live في السوق الكوري.

قدمت سامسونج لمستخدمي هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold2 حافظة بتصميم جلدي أنيق باثنان من الألوان هما الأسود والبني، لدعم حماية الهاتف بكفاءة، مع تصميم مميز وفاخر للحافظة.

تتوفر الحافظات الجلدية غالباً كإختيار مميز لحماية الهواتف الذكية، وتقدم سامسونج اليوم التصميم الجلدي لهاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold2 باثنان من الألوان تتوافق مع الألوان التي يتوفر بها الهاتف في الأسواق، كما تأتي الحافظة بسعر 88 دولار أو 74 يورو.

من جانب أخر كشفت سامسونج عن حافظة مميزة أيضاً بتصميم جلدي لسماعتها اللاسلكية Galaxy Buds Live، والتي تأتي لحماية حافظة الشحن الخاصة بالسماعة اللاسلكية، حيث تغير المظهر البلاستيكي المعتاد لحافظة السماعة بتصميم أفضل.

أيضاً يتوفر غطاء حافظة Galaxy Buds Live باثنان من الألوان هما الرمادي والأزرق، كما تتوفر بسعر 19 دولار أو 16 يورو حيث تتوفر الآن في السوق الكوري، إلا أن الشركة لم تحدد موعد لإطلاق الحافظات في الأسواق العالمية.

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