الدعم لأيادي التحكم الخاصة بـ Xbox Series X و Xbox Series S سيصل إلى iPhone و iPad

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما يُمكن لعب غالبية ألعاب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بشكل جيد بإستخدام عناصر التحكم الإفتراضية التي تظهر على الشاشة، إلا أن هناك بعض الألعاب التي قد تستفيد من إستخدام أيادي التحكم الخارجية. ومع ذلك، فإن هذا بدوره يثير بعض المشاكل، بما في ذلك حاجة اللاعبين لإنفاق أموال إضافية على ملحق منفصل.

والخبر السار هو أنه حتى الآن، تدعم الكثير من الأجهزة المحمولة بالفعل أيادي التحكم الخاصة بكل من Playstation 4 و Xbox One، ولكن ماذا عن أيادي التحكم الخاصة بالجيل الجديد من أجهزة الألعاب المنزلية؟ إذا كنت مالكًا لـ Xbox Series X أو Xbox Series S، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن شركة آبل قد ذكرت في مستند للدعم أنها تعمل مع مايكروسوفت لتقديم الدعم لأيادي التحكم الخاصة بكل من Xbox Series X و Xbox Series S في المستقبل.

نظرًا لأنه تم إطلاق أجهزة Xbox الجديدة من قبل شركة مايكروسوفت قبل أسبوع تقريبًا، فمن الجيد أن نرى شركة آبل لا تستغرق وقتًا طويلاً لتقديم الدعم لأيادي التحكم الخاصة بأجهزة الألعاب المنزلية الجديدة من مايكروسوفت. في الواقع، كانت هناك بعض الأدلة التي تم رصدها في النسخة التجريبية من تحديث iOS 14.3 والتي تُلمح إلى أن شركة آبل تعمل كذلك على دعم يد التحكم Sony DualSense الخاصة بجهاز Playstation 5، لذلك من الممكن أن يظهر الدعم الرسمي لأيادي التحكم هذه مع تحديث iOS 14.3.

لسوء الحظ، يبدو أن وحدة التحكم Nintendo Switch Pro Controller الخاصة بجهاز Nintendo Switch لا تزال هي وحدة التحكم الوحيدة التي لا تزال غير مدعومة حتى الآن. إنه لأمر مؤسف إلى حد ما ولكن نأمل أن تتمكن آبل ونينتندو من عمل شيء ما في المستقبل.