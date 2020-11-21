النظارات الذكية Amazon Echo Frames أصبحت متاحة الآن للشراء من قبل الجميع

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، قررت شركة أمازون الدخول إلى سوق النظارات الذكية. نتج عن ذلك إنشاء نظارات ذكية تُدعى Amazon Echo Frames، وهي عبارة عن نظارات ذكية وطبية في نفس الوقت تضم المساعد الرقمي Alexa. ومع ذلك، كانت متاحة فقط لأولئك الذين تلقوا دعوة لشرائها.

إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على نظارات Amazon Echo Frames وتجربتها، فسوف يسعدك معرفة أن أمازون أعلنت منذ ذلك الحين أن هذه النظارات الذكية متاحة الآن للشراء من قبل أي شخص وأنك لن تحتاج بعد الآن إلى دعوة خاصة للحصول عليها.

قامت شركة أمازون أيضًا بإجراء بعض التغييرات مقارنة مع النسخة الأصلية. أحد هذه التغييرات عبارة عن تحسين تقنية إيصال الصوت، فقد كانت النسخة الأصلية تعتمد على مكبرات مفتوحة للصوت، ولكن النسخة الجديدة تحتوي على مكبرات للصوت يمكنها ضبط مستوى الصوت تلقائيًا بناءً على ضوضاء الخلفية. تم إجراء التحسينات أيضًا على عمر البطارية حيث يُقال أنه أطول الآن بنسبة تصل إلى 40 في المئة، وأن هذه النظارات تأتي مع ميزة الإنطفاء التلقائي.

يبلغ سعر نظارات Amazon Echo Frames الجديدة نحو 250 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 180 دولار أمريكي عن النسخة الأصلية. هي ليست رخيصة بالضرورة بالنسبة لتكنولوجيا لا يزال الكثيرون يعتبرونها جديدة، ولكن إذا كنت مهتمًا، فبإمكانك شراء هذه النظارات من متجر أمازون.