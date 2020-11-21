غوغل تدعم متصفح كروم لنظام ويندوز 7

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 05:17 مساءً - منذ 26 ثانية

آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2020 5:07 مساءً

أعلنت شركة غوغل العملاقة ضمن مساعيها المستمرة في تطوير خدماتها، دعمها لمصتفح كروم لنظام ويندوز 7 حتى 15 يناير 2022 على الأقل، ويضمن هذا التمديد أنه لا يزال بإمكان مستخدمي ويندوز 7 الاستفادة من ترقيات أمان متصفح كروم وخرائط طريق الميزات القادمة.

وكان من المفترض أن ينتهي دعم متصفح كروم لنظام التشغيل ويندوز 7 في شهر يوليو من عام 2021، حيث يتوقف المتصفح عن تلقي تحديثات الميزات والأمان.

وتم الإبلاغ عن هذا التاريخ من خلال إضافة 18 شهرًا إلى التاريخ الذي حددته شركة مايكروسوفت لنهاية دعمها للنظام التشغيل.

وأعلنت مايكروسوفت في شهر يناير من هذا العام عن تاريخ نهاية الدعم لنظام ويندوز 7، وقالت عملاقة البرمجيات: لن تقدم مايكروسوفت الدعم الفني لأي مشكلات أو تحديثات برمجية أو أمنية أو إصلاحات لنظام ويندوز 7 بعد 14 يناير 2020.

وبالنظر إلى التحديات التي تمثلها جائحة كورونا، فقد أعلنت عملاقة البحث عن تمديد الدعم.

وقالت جوجل: إنها تواصل تقييم الظروف التي يواجهها العملاء من المؤسسات، وإبلاغ أي تغييرات إضافية في المستقبل.

وقدم عام 2020 الكثير من التحديات للمؤسسات من جميع الأحجام، حيث واجه قادة تكنولوجيا المعلومات على مدار عام 2020 العديد من المشكلات، ومن ضمنها اتخاذ قرارات صعبة بشأن الأعمال والتكنولوجيا، ودعم بيئة العمل، وتجاوز حالة عدم اليقين.

وتوصلت جوجل إلى قرار تمديد الدعم بعد التماس التعليقات من عملاء المؤسسة، ووفقًا للدراسة التي أجرتها شركة أبحاث السوق Kantar بتكليف من عملاقة البحث، فإن نسبة 21 في المئة من المنظمات قد خططت للانتقال إلى نظام التشغيل ويندوز 10 هذا العام.

لكن تم تعليق هذه الخطط بعد جائحة كورونا، وقالت جوجل: يتمتع العملاء من المؤسسات بالمرونة التي يحتاجونها لمواصلة دعم القوى العاملة لديهم من خلال توسيع دعم متصفح كروم لنظام التشغيل ويندوز 7، ونأمل أن يتمكن العملاء من المؤسسات من التخلي عن ويندوز 7 بحسب ما تسمح به أوضاعهم.

ومن جانب المستهلك، قدمت جوجل حديثًا تحديثًا كبيرًا لمتصفح كروم يتميز بتحسينات كبيرة في السرعة وميزات مفيدة أخرى، مثل البحث في علامة التبويب.