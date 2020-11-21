تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم خدمة Microsoft Teams لمكالمات الفيديو المجانية الآن على المتصفح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن إطلاق خدمة Microsoft Teams للمستخدمين على المتصفح، لتقدم للمستخدمين ميزة مكالمات الفيديو المجانية على مدار اليوم.

كانت شركة مايكروسوفت قد أطلقت خدمة Microsoft Teams في Office 365 لدعم المستخدمين لإجراء المحادثات الجماعية، ومكالمات الفيديو، وأيضاً مشاركة الملفات، ومن ثم قدمت الخدمة لقاعدة أكبر من المستخدمين لمنافسة ZOOM و Google Meet ومكالمات الفيديو عبر WhatsApp.

واليوم تتوسع خدمة Microsoft Teams لدعم قطاع أكبر من المستخدمين بميزة مكالمات الفيديو والمحادثات الجماعية المجانية على مدار اليوم، حيث تتوفر الخدمة الآن على المتصفح لكافة المستخدمين.

وتتميز خدمة Microsoft Teams بدعم إضافة المكالمات الجماعية حتى 300 عضو من أفراد العائلة والأصدقاء في مكالمات الفيديو، أيضاً لن تحتاج الخدمة إلى تسجيل حساب شخصي في Microsoft في البداية، كما لن يحتاج المستخدم إلى تثبيت تطبيق Microsoft Teams للحصول على ميزة إجراء مكالمات الفيديو.

ويمكن للمستخدم التوجه مباشرة إلى صفحة Microsoft Teams على شبكة الإنترنت لبدء مكالمات الفيديو والمحادثات بتجربة سلسة وسريعة، حيث يتم التسجيل في الصفحة ومن ثم الدخول مباشرة.

ولقد إتجهت العديد من الشركات المطورة لتطبيقات التواصل الإجتماعي للإهتمام بخدمة مكالمات الفيديو بشكل خاص في الفترة الأخيرة نتيجة لإنتشار COVID-19 الذي دفع الكثير من المستخدمين لإنهاء العمل أو إجراء الإجتماعات أو مكالمات الفيديو من المنزل، أيضاً تحاول مايكروسوفت التوسع بخدمة Microsoft Teams في موسم عطلات نهاية العام بشكل خاص لتحقيق إنتشار أسرع ومنافسة تطبيق Zoom

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