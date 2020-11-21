تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن سلسلة هواتف NOVA 8 في ديسمبر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت صفحة Digital Chat Station تفاصيل جديدة اليوم تؤكد من خلالها على أن هواوي تستعد للإعلان عن سلسلة NOVA 8 في حدث يعقد في ديسمبر.

تقدم هواوي سلسلة NOVA 8 قريباً كأول إصدارات تنطلق برقاقة معالج Dimensity 700 التي أعلن عنها مؤخراً من MediaTek، لذا من المتوقع أن تأتي سلسلة NOVA 8 بمستوى تسعير منخفض.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن أن سلسلة هواتف NOVA 8 تأتي بحجم شاشة 6.5 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، مع معدل تحديث 60 Hz، كما تضم الهواتف مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.

أيضاً يدعم الهواتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، كما تضم إعدادات الكاميرة الخلفية الرباعية مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة اليوم لتقدم تفاصيل جديدة حول موعد الإعلان عن سلسلة NOVA 8، حيث أوضح مصدر التسريبات إلى أن هواوي تخطط للإعلان عن هواتف NOVA 8 في حدث يعقد في ديسمبر المقبل.

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