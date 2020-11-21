سامسونج تفاجئ الجميع بإصدار تحديث جديد لكل من Galaxy S6 و Galaxy Note 5

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة ما يتم نسيان هواتف الأندرويد من حيث التحديثات بعد ثلاث سنوات أو نحو ذلك من إطلاقها. نظرًا لأن الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد يُنتجون عدة أجهزة سنويًا، فليس من المستغرب أنهم لا يستطيعون حقًا تركيز مواردهم على الأجهزة القديمة ويختارون بدلاً من ذلك التركيز على أجهزتهم الأحدث بدلاً من ذلك.

ومع ذلك، في مفاجأة للجميع، يبدو أن شركة سامسونج قامت مؤخرًا بإصدار تحديث جديد لتشكيلة Galaxy S6 Series و Galaxy Note 5، وكلاهما تم إصدارهما منذ خمس سنوات ويُعتبران إلى حد ما جهازين قديمين. سجل التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث صغير بعض الشيء، ولكن موقع SamMobile يعتقد أن شركة سامسونج قررت إصدار هذا التحديث لـ Galaxy S6 Series و Galaxy Note 5 لسد ثغرة أمنية قبل أن تتسبب في مشكلة كبيرة.

هذه مجرد تكهنات، لذلك من غير الواضح ما هو سبب إطلاق هذا التحديث بشكل مفاجئ، ولكن إذا كنت لا تزال تحتفظ بـ Galaxy S6 أو Galaxy Note 5 لأي سبب من الأسباب، فقد ترغب في التحقق من هاتفك لمعرفة ما إذا كان هذا التحديث متاحًا في منطقتك. بدأ هذا التحديث في كوريا الجنوبية وشق طريقه إلى مناطق أخرى حول العالم، لذلك ترقب وصوله إلى جهازك.

لاحظ أن هذا التحديث مجرد تحديث فرعي، فكلا الهاتفين لا يزالان عالقين في نظام Android 7.0 Nougat، لذلك لا تعتقد أنك ستحصل على الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد مع هذا التحديث.