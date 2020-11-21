يمكنك الآن بث الألعاب من خلال خدمة Nvidia GeForce Now على أجهزة iOS من خلال المتصفح Safari

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما خففت آبل من قواعدها المُتعلقة بخدمات بث الألعاب على أجهزتها التي تعمل بنظام iOS، إلا أنها لا تزال مقيدة إلى حد ما لأنها تفرض على الشركات إطلاق كافة الألعاب المتاحة في الخدمة بشكل منفصل على متجر Apple App Store ليتم مراجعة كل لعبة على حدة والتأكد من أنها تحترم القوانين الخاصة بالمتجر.

ومع ذلك، هذا ليس منطقيًا، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى إختلاف محتويات مكتبة الألعاب على الخدمة من منصة لأخرى بسبب الإزالة المُحتملة لبعض الألعاب على منصة iOS كما أن بعض خدمات بث الألعاب السحابية تضم بعض الألعاب الموجهة خصيصًا لأجهزة مثل Playstation و Xbox و PC، وهذا ما يعني إستحالة إطلاق تلك الألعاب على متجر Apple App Store.

ومع ذلك، إذا كنت من مستخدمي iOS الذين يتطلعون إلى بث الألعاب على أجهزتهم المحمولة، فسوف يُسعدك معرفة أن شركة Nvidia قد عثرت على حل بديل من خلال المتصفح Safari. أعلنت الشركة أن خدمة بث الألعاب السحابية Nvidia GeForce Now ستكون الآن قابلة للتشغيل من خلال المتصفح Safari على iPhone أو iPad.

نظرًا لأن خدمات بث الألعاب السحابية تقوم بمعظم الحمل الثقيل في خوادم الشركة، فكل ما ستحتاج إليه هو جهاز متوافق وإتصال ثابت بالإنترنت ويجب أن تكون على ما يرام. ستحتاج أيضًا إلى التسجيل للحصول على حساب Nvidia GeForce Now، ولكن بمجرد القيام بذلك، يجب أن تكون قادرًا على بدء بث الألعاب من خلال المتصفح Safari.

هناك 750 لعبة متوفرة على Nvidia GeForce Now، وهذا هو السبب الذي جعلنا نقول أنه من غير المنطقي أن تُلبي الشركات قوانين ومتطلبات آبل، فسوف يكون من غير الواقعي إرسال جميع الألعاب الـ 750 إلى شركة آبل، خاصة إذا كانت هناك حالات تم فيها رفض بعض الألعاب لأي سبب كان. يبدو أن الحل البديل من خلال Safari هو حل وسط جيد ويبدو أيضًا أنه أحد الحلول التي تتطلع جوجل للإستفادة منها من أجل خدمة Google Stadia في الأسابيع القليلة المقبلة.