LG تُسجل براءة إختراع لحاسوب محمول يضم شاشة قابلة للف

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إعلان شركة Oppo عن الهاتف Oppo X 2021 ذو الشاشة القابلة للف في الأونة الأخيرة، فإن الشاشات القابلة للف هي الموضة التالية في سوق الهواتف الذكية بعد الهواتف القابلة للطي. قامت شركة LG فعلاً بالكشف عن تلفاز ذكي قابل للف، ومن المفترض أن تقوم كذلك بالكشف عن هاتف ذكي يضم أيضًا شاشة قابلة للف، ولكن يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية منشغلة أيضًا بفكرة إنشاء حاسوب محمول يضم شاشة قابلة للف في المستقبل.

تُظهر أحدث براءة إختراع لشركة LG تصميمًا جديدًا كليًا للحواسيب المحمولة، والذي يتضمن شاشة بحجم 17 إنش قابلة للف يتم إخفاؤها في قاعدة الحاسوب. يمكن في هذا الحاسوب المحمول تغيير حجم الشاشة ليتراوح بين 13.3 إنش و 17 إنش.

بناءً على الصور أدناه، يبدو أيضًا أنه يُمكن طي لوحة المفاتيح ولوحة التتبع لتحتل مساحة أقل عندما لا تكون قيد الإستخدام. هذا مفهوم مثير للإهتمام، ونتساءل عما إذا كانت LG ستُقدم جهازًا يتبنى هذا المفهوم لعامة المستهلكين ومتى قد يحدث ذلك.





كما هو الحال مع أي براءة إختراع تُظهر تصميمًا فريدًا من نوعه، فلا ينبغي التعامل معها بقدر كبير من الحماسة. غالبًا ما تقوم الشركات المُصنعة للأجهزة بتسجيل براءات إختراع لتصاميم جديدة كليًا لا تتجاوز مرحلة الصياغة. سواء كان يضم شاشة قابلة للف أم لا، يسعدنا أن نرى أن الشركات تدفع حدود التصميم والوظائف، وأن تكون الشاشات جزءًا كبيرًا من ذلك.