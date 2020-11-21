Ericsson تكشف للعلن أنها ضد حظر معدات 5G التابعة لشركة Huawei في السويد

فاطمة أيت طالب - دبي - تم حظر شركة Huawei مؤخرًا من توريد معدات شبكات الجيل الخامس 5G لشركات الإتصالات في السويد، موطن منافستها Ericsson. ومع ذلك، فقد تلقت شركة Huawei الآن دعمًا من مكان غير متوقع، فقد قال الرئيس التنفيذي لشركة Ericsson، السيد Borje Ekholm الآن في مقابلة مع وسائل الإعلام أن هذا القرار يقيد المنافسة الحرة والتجارة. كما قال أن الحظر سيؤخر إنتشار شبكة الجيل الخامس 5G.

قبل شهر واحد بالضبط، أصدرت هيئة البريد والإتصالات السويدية قائمة بأربع شركات يُسمح لها بالمنافسة على ترددات 5G في الدولة الواقعة في شمال أوروبا. كان إثنان من الشروط ألا تتضمن الشبكات معدات Huawei أو ZTE، وأن يتم التخلص التدريجي من البنية التحتية الحالية التي تستخدم معدات هاتين الشركتين بحلول العام 2025.

كشف Borje Ekholm أن شركته ” مبنية على فرصة التجارة بحرية ” ومن وجهة نظره، من المهم أن تكون لديك أسواق مفتوحة. كما قال أن السويد إنحرفت عن إرشادات الإتحاد الأوروبي بشأن شبكات الجيل الخامس الآمنة، وهي الإرشادات التي سمحت لشركات الإتصالات والهيئات التنظيمية بإخضاع الشركات المصنعة للمعدات لتدقيق موسع دون حظر أي شركة على وجه الخصوص.

هناك سبب آخر يجعل Ericsson ترغب في أن تكون Huawei قادرة على المنافسة، فالشركة الصينية تستأنف حاليًا هذا القرار في المحكمة مما يؤدي إلى إبطاء عملية توسيع شبكات الجيل الخامس 5G. عندما تم إطلاق شبكات الجيل الرابع 4G، كانت أوروبا بطيئة في تبنيها وإذا تكرر الوضع، فقد يُعاني الإقتصاد نتيجة لذلك.