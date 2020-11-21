Galaxy Z Fold 3 قد يأتي بكاميرا تحت الشاشة

دبي - يزن راشد - أفاد تقرير جديد بأن شركة سامسونج تخطط لتقديم أول كاميرا موضوعة تحت الشاشة مع هاتفها القادم القابل للطي Galaxy Z Fold 3.

وقد عرضت العديد من الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد حلولًا للكاميرات الموضوعة تحت الشاشة على مدار السنوات القليلة الماضية، لكن ZTE هي حاليًا العلامة التجارية الوحيدة التي تقدم هاتفًا ذكيًا تجاريًا يتميز بهذه التكنولوجيا.

وقد يتغير ذلك قريبًا، حيث يدخل الجيل الثالث من حل الكاميرا الموضوعة تحت الشاشة من شاومي مرحلة الإنتاج الضخم العام المقبل.

لكن ZTE وشاومي لن تكونا الشركتين الوحيدتين اللتين تبيعان أجهزة مزودة بمستشعر كاميرا موضوع تحت الشاشة لفترة طويلة.

وتعمل سامسونج أيضًا على حل الكاميرا الموضوعة تحت الشاشة، وقد يظهر لأول مرة في العام المقبل مع هاتف Galaxy Z Fold 3.

وكشفت شركة سامسونج النقاب عن Galaxy Fold الأصلي في أوائل العام الماضي، وظهرت ضمنه فتحة كبيرة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة الرئيسية للكاميرا الأمامية.

وأطلقت الشركة بعد ذلك Galaxy Z Fold 2 في شهر سبتمبر من هذا العام، الذي قدم حلاً أفضل من خلال ثقب على شكل فتحة دائرية.

وكشفت مصادر الصناعة المطلعة على الأمر أن سامسونج قد أنهت خططها لتقديم تقنية الكاميرا الموضوعة تحت الشاشة إلى السوق مع Galaxy Z Fold 3 في الربع الثالث من عام 2021.

ويكشف التقرير كذلك أن حل سامسونج يستخدم شاشة خاصة من شركة Samsung Display، في حين يتم الحصول على مستشعر الصور من قسم System LSI التابع لشركة سامسونج للإلكترونيات.

وإلى جانب الأجهزة المتخصصة، تعمل الشركة الكورية الجنوبية أيضًا على خوارزمية تصحيح الصورة لتحسين مخرجات الكاميرا الموضوعة تحت الشاشة، حيث ينكسر الضوء بواسطة طبقة شاشة OLED.

ويبدو أن الشاشة مصممة بحيث تتضمن المنطقة الموجودة فوق عدسة الكاميرا فجوات أوسع لتأمين فتحة العدسة والتقاط الصور بسلاسة، وذلك عبر توسيع الفجوة بين وحدات البكسل للسماح للضوء بالمرور.

ويشير التقرير كذلك إلى أن Galaxy Z Fold 3 سيكون أول جهاز من شركة سامسونج مزود بكاميرا موضوعة تحت الشاشة.

ويساعد اعتماد تقنية الكاميرا الموضوعة تحت الشاشة في ترسيخ مكانة Galaxy Z Fold 3 باعتباره الهاتف الرائد الجديد.