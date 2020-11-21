MeowTalk .. تطبيق لترجمة مواء القطط

دبي - يزن راشد - طور مهندس سابق في شركة أمازون تطبيقًا يسمى MeowTalk يزعم أنه يحل لغز ما تحاول قطتك إخبارك به، وذلك عن طريق ترجمة مواء قطتك.

وطور (خافيير سانشيز) Javier Sanchez، مدير مشروع في شركة Avelon للتكنولوجيا، التطبيق من أجل ترجمة مواء القطة إلى كلمات يمكن أن يفهمها البشر.

ويسجل MeowTalk الصوت ثم يحاول تحديد المعنى، ويساعد مالك القط أيضًا في تسمية الترجمة، وإنشاء قاعدة بيانات لبرنامج الذكاء الاصطناعي للتعلم منها.

وهناك حاليًا 13 عبارة فقط في مفردات التطبيق، وتشير الأبحاث إلى أن القطط لا تشترك في اللغة، حيث إن كل مواء قطة فريدة من نوعه ومصمم لمالكها.

وتختلف ترجمة التطبيق باختلاف الحساب، وذلك بدلًا من وجود قاعدة بيانات عامة لأصوات القطط.

ومن خلال تسجيل الأصوات وتصنيفها، يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي فهم صوت كل قطة بشكل أفضل، وكلما زاد استخدامه، أصبح التطبيق أكثر دقة.

ووفقًا للمطور، فإن الهدف النهائي هو تطوير طوق ذكي، بحيث تترجم التكنولوجيا مواء قطتك بشكل فوري، ويتحدث صوت بشري من خلال الطوق الذكي.

ويتاح التطبيق مجانًا عبر متجري جوجل وآبل، وبالنظر إلى أنه لا يزال في مراحله الأولى من التطوير، فإن هناك مراجعات مختلطة.

ويشتكي العديد من المستخدمين من وجود أخطاء في التطبيق، بينما كان البعض الآخر إيجابياً، وحصل التطبيق على متوسط ​​تقييم 4.3 عبر متجر جوجل.

وأعرب المستخدمون عن قلقهم بشأن الخصوصية في التطبيق، وذلك تبعًا لكيفية تخزين البيانات من التسجيلات واستخدامها.

ويقول التطبيق في سياسة الخصوصية: إنه في مرحلة التطوير وينصح أي شخص مهتم بالاحتفاظ بالبيانات بإلغاء تثبيت التطبيق حتى يتوافق تمامًا مع قانون الخصوصية الخاص بالاتحاد الأوروبي.

ووجد سانشيز وفريقه أن القطط غالبًا ما يكون لها تسع مقاصد مختلفة تمثل الحالة المزاجية للقطط عند المواء.

ويمكن لمالكي القطط تنزيل التطبيق وتسجيل مواء قطتهم ثم الحصول على ترجمة للصوت، كما يمكنهم تقديم ملاحظات حول دقة ترجمات التطبيق.

وقالت (جولييت جونز) Juliette Jones، أخصائية سلوك القطط: معظم أصوات القطط هي في الواقع للتواصل مع البشر، وذلك لأن معظم أصحابها يستجيبون لها.

وأضافت: بالنظر إلى أن التطبيق يعتمد على المالك الذي يقوم بتسمية الترجمات، فهناك مجال لسوء التواصل، وقد تكون هناك بعض الأخطاء التي قد تعطي انطباعًا خاطئًا للمالكين عما تشعر به قططهم.