شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التوصيل ديليفرى..شركة أمريكية تسلم نتائج فحوصات كورونا للمنازل بطائرات مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت سلسلة متاجر "وولمارت" الأمريكية خدمة فريدة تتمثل في توصيل أدوات فحص فيروس كورونا إلى المنازل باستخدام طائرات من دون طيار، حيث تعاونت مع مركز فحوصات "كويست" لتنفيذ التجربة التي بدأت من مدينة "إل باسو" في ولاية تكساس الأمريكية، وستجري عمليات توصيل عدة فحص كورونا إلى المنازل التي تقيم فيها عائلات، ضمن محيط 2.4 كيلومتر من مركز التوصيل، وهو موقع "وولمارت" الرئيسي في "إل باسو".



طائرات دون طيار

وقال عمدة المدينة دي مارجو، في مؤتمر صحفي: "عملية التوصيل إلى المنازل عبر الدرون ستساعد المواطنين على محاربة فيروس كورونا من داخل منازلهم"، مضيفا "هناك طريق طويل أمامنا لمحاربة الفيروس، لكن بدعم شركائنا في (وولمارت) و(كويست) وعاملي الرعاية الطبية سنستطيع فعل ذلك"، وفقا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز".



استخدام الطائرات لفحص كورونا

ومن المفترض أن تنزل الطائرات أدوات الفحص في الباحة الأمامية للمنازل، على أن تعيدها العائلات إلى "وولمارت" لتحليل الفحوصات وكشف النتائج، وتندرج ولاية تكساس ضمن المناطق الأكثر تضرراً بوباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد نيويورك من حيث عدد وفيات "كوفيد- 19"، مسجلة حتى الآن أكثر من 20 ألف حالة وفاة.

وذكرت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد المسجلة في ولاية تكساس تخطت المليون حالة، وبلغت مليونا و10 آلاف و364 حالة، لتصبح أول ولاية أمريكية تبلغ ذلك العدد، حيث أصبحت في الترتيب الـ10 عالميا بين أكثر المناطق المصابة، تسبقها 9 دول .. موضحا أن 19 ألفا و300 من المصابين في تكساس ماتوا جراء إصاباتهم.