تكنولوجيا: Oppo تقدم سلسلة Reno5 5G لاحقاً بثلاثة رقاقات مختلفة من كوالكوم وMediaTek

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن شركة Oppo تخطط لإطلاق سلسلة هواتف Reno5 5G بثلاثة رقاقات مختلفة من كوالكوم وMediaTek.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن شركة Oppo تدعم هواتف Reno5 5G وإصدار Pro برقاقة معالج Dimensity 1000 من MediaTek، واليوم جاءت تفاصيل جديدة عبر Digital Chat Station لتوضح خطط Oppo لسلسلة Reno5 5G المرتقبة بتفاصيل أكثر.

ولقد كشفت تسريبات Digital Chat Station عن أن سلسلة هواتف Reno5 5G تنطلق لاحقاً بمعالج Snapdragon 865، ومعالج Snapdragon 765G من كوالكوم، كما يأتي الإصدار الأخير من السلسلة برقاقة Dimensity 1000 من Mediatek، إلا أن التسريبات لم توضح أي من الإصدارات يحصل على رقاقات كوالكوم أو رقاقة Mediatek.

من جانب أخر أوضحت التسريبات أن سلسلة هواتف Oppo Reno5 5G تتبنى تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية هذا العام، كما تأتي بمعدل تحديث مرتفع في الشاشة.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن هاتف Reno5 Pro يأتي بتصميم منحني في الشاشة، كما أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن Oppo تدعم سلسلة Reno5 5G بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

ولقد كشفت التسريبات التي رصدت في قاعدة بيانات TENAA عن أن هاتف Reno5 5G يأتي بشاشة OLED بحجم 6.43 إنش، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh، وينطلق بنظام تشغيل Android 11، ومن المتوقع أن يتم كشف النقاب عن سلسلة Oppo Reno5 في حدث يعقد ما بين شهري ديسمبر ويناير.

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