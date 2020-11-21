تكنولوجيا: تقرير يشير إلى أن رقاقة Snapdragon 875 تدعم 5 إصدارات في الربع الأول من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة كوالكوم للإعلان الرسمي عن رقاقة Snapdragon 875 في حدث يعقد في الأول من ديسمبر، ولقد كشفت أحدث التقارير عن أن الرقاقة تدعم عدد 5 هواتف في الربع الأول من العام المقبل، على أن يأتي أحد الإصدارات بتقنية الشحن Quick Charge 5 بقدرة 100W.

إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت عبر Digital Chat Station تفاصيل جديدة حول رقاقة معالج كوالكوم المرتقبة Snapdragon 875، حيث تنطلق الرقاقة لدعم 5 إصدارات من الفئة المميزة من عمالقة تصنيع الهاتف خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021.

ومن المتوقع وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن أن تكون سلسلة هواتف Galaxy S21 من بين الإصدارات الأولى التي تنطلق برقاقة كوالكوم Snapdragon 875، حيث رصدت الرقاقة بالفعل تدعم أحد إصدارات السلسلة في إختبارات benchmark.

أيضاً رصد هاتف OnePlus 9 Pro في Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 875، حيث تشير التسريبات إلى وان بلس تعلن رسمياً عن هذا الإصدار في نهاية شهر مارس.

كما تنضم شاومي للشركات التي تقدم رقاقة كوالكوم في Mi 11 Pro، حيث من المتوقع أن تكون شاومي أول الشركات الصينية التي تقدم الرقاقة في الإصدارات المميزة من سلسلة Mi 11.

من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن شركة Meizu أيضاً ستقدم إصدار برقاقة كوالكوم في الربع الأول من 2021، بينما تؤكد التسريبات على أن LG لن تقدم إصدارها الأول برقاقة Snapdragon 875 في النصف الأول من العام المقبل.

أيضاً لم توضح التسريبات الإصدار الذي ينطلق بتقنية الشحن السريع الجديدة Quick Charge 5 بقدرة 100W، إلا أن التسريبات التي جاءت حتى الآن كشفت عن دعم سامسونج لسلسلة Galaxy S21 بتقنية الشجن السريع بقدرة 45W بشكل خاص في إصدار Ultra وهو أعلى إصدار من السلسلة.

من جانب أخر تقدم كلاً من وان بلس وشاومي التقنيات الخاصة بهم في الشحن السريع، لذا لن تأتي إصدارات هذه الشركات بتقنية كوالكوم الجديدة Quick Charge 5 بقدرة 100W، لذا علينا أن نترقب إعلانات العام المقبل لنتعرف بشكل أوضح على الإصدار الذي يدعم هذه التقنية لاحقاً.

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