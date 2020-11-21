تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن هاتف GALAXY A02 المرتقب من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف GALAXY A02 مؤخراً في قاعدة بيانات ANATEL في البرازيل، مع بعض من مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة قريباً بعنوان GALAXY A02، وهو إصدار أخر من سلسلة Galaxy A0 التي تأتي من سامسونج بمواصفات جيدة ومستوى تسعير أقل.

ولقد رصد هاتف Galaxy A02 في قاعدة بيانات ANATEL في البرازيل، حيث يأتي الهاتف بنموذج رقم SM-A025، كما يظهر شاحن الهاتف في قاعدة البيانات بنموذج رقم EP-TA200B، بينما رصدت البطارية بنموذج رقم HQ50S في قاعدة بيانات TUV Rheinland.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن يضم هاتف Galaxy A02 بطارية بقدرة 5000 mAh، بينما تشير التسريبات إلى أن الشاحن يأتي بقدرة 10W أو 15W، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف منفذ USB C للشحن، أيضاً تشير التسريبات إلى أن سامسونج تخطط للإعلان عن هذا الإصدار قريباً.

المواصفات المتوقعه لهاتف Galaxy A02

تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy A02 يأتي بشاشة LCD بحجم 5.7 إنش، كما يتميز بجودة عرض HD بلس، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 450، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع نظام تشغيل Android 10 وواجهة One UI 2.1.

ومن المتوقع أن يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية المزدوجة بدقة 13 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف ذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت.

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