الطقس السيئ يضرب مصر .. تحذيرات جديدة من الأرصاد

موجة من الطقس السيئ تضرب مصر لليوم الثاني على التوالي.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، من ثاني أيام الموجة، ونصحت بـ"توخي الحذر في أماكن تجمعات الأمطار والابتعاد عنها تماما".

سحب رعدية

وقالت هيئة الأرصاد في الساعات الأولى من السبت، إنه "مع المتابعة المستمرة للحالة الجوية التي تتعرض لها الإسكندرية، تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى تعرضها إلى سحب رعدية مرة أخرى تقترب من سواحلها"، مما ينبئ باستمرار موجة الأمطار.

وأفادت الهيئة بـ"استمرار تأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة على المدن الساحلية كافة والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، يرافقها هبات عالية السرعة تزداد في وجود السحب الرعدية".

كما "يستمر تساقط الأمطار على كافة الانحاء الشمالية، على أن تتجه الكتل السحابية شرقا لتشمل شمال سيناء، وتكون الأمطار غزيرة ورعدية هناك، واستمرارها غربا على الإسكندرية حتى ظهر السبت".