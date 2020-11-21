الأرصاد: اليوم هو ذروة حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا منذ عدة أيام نوهت فيه عن سقوط أمطار غزيرة خلال الـ 48 ساعة، وهي التي شهدتها أغلب المناطق والمحافظات يومي الخميس والجمعة، لافتا إلى أنها مستمرة إلى اليوم، السبت، ولكن بدرجة أقل حدة على مناطق والعكس على مناطق أخرى.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن اليوم هو ذروة حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة، ومحافظات أخرى.

وأوضح أننا ما زلنا في فصل الخريف، وأن الموعد الجغرافي لبداية الشتاء ستكون يوم 21 ديسمبر، ولكن كلما اقتربنا من فصل الشتاء نشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات النهار وشديدة الانخفاض في الليل والساعات المتأخرة من اليوم، منوها إلى أن فصل الخريف معروف بتقلباته الجوية.

وأشار إلى أنه ليس هناك أي توقعات عن فصل الشتاء حتى الآن، ناصحا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، مؤكدا أنه أصبح هناك تنسيق مستمر بين هيئة الأرصاد والحكومة لاتخاذ كل التدابير الاحترازية من أي موجة أمطار، فأصبح لدى المواطن وعي كبير بحالات عدم الاستقرار لأنه يتم التنويه عنها من قبل حدوثها، وخلال هذا التنويه يتم إعطاء بعض النصائح للحفاظ على سلامة المواطن.

وأكد ضرورة التحكم في عجلة القيادة وخفض السرعات على الطرق السريعة والزراعية لتكون الشبورة المائية، لافتا إلى أنه يجب تجنب التواجد بجانب أي أعمدة كهرباء أو مصادر طاقة ولوحات إعلانات أثناء سقوط الأمطار، لأن سقوط الأمطار تصاحبه حركات هوائية يمكن أن تؤدي إلى سقوط الأشجار أو لوحات الإعلانات وغيرها، معقبا: "كونوا حذرين".