يشعر المواطن بالأربع فصول في يوم واحد .. وكيل مركز الاستشعار عن بعد : الشتاء لم يبدأ رسميا

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف فصل متقلب جدا، مشيرة إلى انه من الطبيعي أن يشعر المواطن بالأربع فصول في يوم واحد.

وأضافت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن شهر الشتاء سيبدأ رسميا من 21 ديسمبر، مشيرة إلى أن الموجة سوف تنتهي اليوم، موضحة أن ما شهدته القاهرة بالأمس من هطول للأمطار كانت "متوسطة" مقارنة بما حدث في الإسكندرية، حيث مازالت تشهد المحافظة حالة من عدم الاستقرار المصحوبة بهطول الأمطار.

جدير بالذكر أن كافة محافظات الجمهورية قد شهدت حالة من تقلبات الطقس تزامنت مع هطول الأمطار التي تراوحت شدتها ما بين متوسطة وشديدة وكان النصيب الأكبر لمحافظة الإسكندرية التي شهدت موجة حادة من هطول الأمطار أدت إلى إغلاق العديد من الشوارع، بالإضافة إلى انهيار بعض المباني المتهالكة.