كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة اليوم السبت 27 نوفمبر 2020 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ) . الوجه البحري : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية , الغربية - الشرقية - المنوفية). جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب شلاتين - رأس بناس) .

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تكشف عن مناطق سقوط الأمطار اليوم في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.