كيف تعرف ما إذا كان حسابك على «فيس بوك» مخترقا أم لا؟.. وخطوات الحماية

انتشرت في الآونة الأخيرة، تحذيرات خبراء التكنولوجيا والاتصال من استخدام كلمات مرور سهلة، حتى لا يقوم القراصنة باستغلالها لاختراق البيانات.

وخلال هذا التقرير رصد موقع "الوطن" طريقة معرفة حساب مخترق أم لا، بعد اختراق باسورد أكثر من 23.6 مليون مرة.

وذكر باحثون في شركة nordpass بالمملكة المتحدة، أن هناك مستخدمين مازالوا يستخدمون كلمات مرور يسهل تخمينها فيتعرضون للاختراق وسرقة بياناتهم، خاصة باسورد "123456" الأكثر انتشارا في عام 2020، والتى تم اختراقه أكثر من 23.6 مليون مرة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

طريقة معرفة حسابك مخترق أم لا

قدم مصطفى وحيد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات، خلال حديثه لـ"الوطن"، طريقة يمكن للمستخدم من خلالها معرفة إذا كان حسابه الشخصي على فيسبوك يتعرض للاختراق من الهاكرز، قائلا: "يتم ذلك عن طريق الدخول على موقع "Have i been pwned"، ثم إضافة الإيميل الخاص بالحساب في المربع الفارغ.

وعقب تلك الخطوة، يتم الضغط على كلمة "Pwned"، إذا كان الحساب غير مهكر سيظهر في الأسفل كلمة "good news" مظللة باللون الأخضر، أما في حالة الحساب المهكر فستظهر كلمة "bad news" مظللة باللون الأحمر.

خطوات حماية حسابك على فيسبوك

وفي هذا الصدد، يقول محمد جمال، مبرمج مواقع في إحدى الشركات لـ"الوطن"، إن هناك بعض الخطوات الهامة التي يمكن اتباعها لحماية حسابك على فيسوك من الاختراق، وهي:

1- وضع كلمة مرور يصعب تخمينها.

2- تفعيل وضع المصادقة الثنائية، والتي تتمثل أهميتها، أنه في حالة سرقة كلمة المرور الخاصة بك، فلا يستطيع السارق الدخول إلى حسابك إلا عن طريق كتابة الكود المرسل إليك في رسالة نصية على الهاتف، عن طريق التالي:

- فتح الإعدادات الخاصة بحسابك على فيس بوك.

- ثم الدخول إلى الأمان، وتسجيل الدخول.

- يتم بعدها الذهاب إلى المصادقة الثنائية والضغط على تعديل.

- الضغط على بدء الاستخدام، ومن ثم اختيار طريقة الأمان التي تريدها، على سبيل المثال اختيار "رسالة نصية".

- ستصلك رسالة نصية إلى رقمك المسجل على فيس بوك، تحتوي على رقم، قم بكتابة الرقم داخل المربعات في فيس بوك، ومن ثم الضغط على التالي، ثم إكمال.