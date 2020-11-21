شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استمرار تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال صدع نشأ في ممر وسطي معزول يؤدي إلى قطاع "زفيزدا" الفضائي الروسي يسرب الهواء إلى خارج المحطة الفضائية، وقد أبلغ رائد الفضاء الروسي، سيرجي ريجيكوف، مركز إدارة الرحلات الفضائية عن استمرار تسرب الهواء، بحسب روسيا اليوم.

وقال ريجيكوف إن ضغط الجو في الممر الوسطي المذكور انخفض من 723 ملم إلى 685 ملم من الزئبق. فيما لم يتمكن رائد الفضاء تحديد فترة زمنية انخفض خلالها ضغط الجو، وقام رواد الفضاء الثلاثاء 17 نوفمبر، بتركيب رقعة جديدة على تصدع يسرب الهواء من المحطة.

وقال ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إن رواد الفضاء الروس سيجرون بعد تركيب الرقعة قياسات ستساعدهم في القضاء على سبب التسرب لاحقا.

يذكر أن أفراد الطاقم الروسي للمحطة الفضائية اكتشفوا في 15 أكتوبر الماضي تصدعا يتسرب عبره الهواء إلى خارج المحطة وقالوا إنه عبارة عن خدش غير مستقيم بطول سنتيمترين أو 3 سنتيمترات. ثم وضع رواد الفضاء الروس رقعة مطاطية أولى على التصدع للحيولة دون تسرب الهواء.

وأوكلت إلى رائدي الفضاء الروسيين اللذين عملا أمس خارج المحطة مهمة التأكد من عدم تعرض قطاع "زفيزدا" الفضائي الروسي لأي تأثير خارجي وقد أنجزا تلك المهمة.