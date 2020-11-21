شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن نقل تويتر إدارة حسابات رئاسة أمريكا لـ"جو بايدن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تويتر إنها ستنقل الحساب الرسمى للرئاسة الأمريكية POTUS إلى الرئيس المنتخب جو بايدن عندما يؤدى اليمين يوم التنصيب فى 20 يناير المقبل، حيث سينقل تويتر الحساب إلى بايدن حتى لو لم يتنازل الرئيس دونالد ترامب - وهو ما لم يفعله بعد، على الرغم من الدعوة على نطاق واسع لبايدن فى وقت سابق من هذا الشهر.

وقال متحدث باسم تويتر، فى بيان لموقع The Verge، "يستعد تويتر بنشاط لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في 20 يناير 2021"، وأضاف "كما فعلنا بالنسبة للانتقال الرئاسي في عام 2017، تتم هذه العملية بالتشاور الوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية".

كما سيتم نقل الحسابات الرئاسية الأخرى حيث سينطبق هذا أيضًا على نحو عشرة حسابات في البيت الأبيض، بما في ذلك حسابي زوجة الرئيس الأمريكي "FLOTUS" والمتحدث باسم البيت الأبيض "PressSec".

ولا تتطلب عملية التسليم أى نوع من مشاركة المعلومات بين فريق ترامب المنتهية ولايته وفريق بايدن القادم، وذلك وفقًا للشركة، وتتم أرشفة جميع التغريدات الموجودة ضمن تلك الحسابات، وتقوم تويتر بنقل الحسابات إلى بايدن فى يوم التنصيب مع مسح التغريدات السابقة بعد أرشفتها، وقالت تويتر: إن ممثليها سيجتمعون مع مسئولى بايدن فى الأشهر المقبلة لمناقشة تفاصيل كيفية استخدام الإدارات الجديدة لمنصة تويتر.

وستتم أرشفة المحتوى الموجود على جميع الحسابات قبل النقل، وستتم إعادة تعيين الحسابات بحيث لا تظهر أى تغريدات سابقة، فيما سيستمر ترامب فى السيطرة على حسابه الشخصى، realDonaldTrump، بعد تنصيب بايدن، لكن الحساب سيفقد الحماية الخاصة التى يحصل عليها بسبب مكانة ترامب كزعيم عالمى - ما يعنى أنه سيخضع لنفس القواعد مثل غالبية المستخدمين على المنصة.