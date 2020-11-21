تكنولوجيا: LG تسجل براءة إختراع لجهاز حاسب قابل للتدوير بحجم 17 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن براءة إختراع جديدة لشركة LG في تصميم أجهزة الحاسب، حيث تقدم في براءة الإختراع جهاز حاسب مميز بشاشة قابلة للتدوير بحجم 17 إنش.

تتجه العديد من الشركات لتطوير الهواتف القابلة للطي في الفترة الأخيرة، بينما إتخذت LG إتجاه جديد في تطوير الشاشات القابلة للتدوير ، حيث قدمت بالفعل للأسواق أول أجهزة التلفاز المميزة بشاشة قابلة للتدوير، كما تتجه الشركة لنشر رؤيتها في تصميم الأجهزة في منتجات أخرى.

ولقد كشفت التسريبات مؤخراً عن خطط Oppo أيضاً لتطوير هاتف ذكي مميز بشاشة قابلة للتدوير في نموذج هاتف X 2021، بينما تكشف براءة إختراع اليوم عن تصميم جهاز حاسب محمول مميز بشاشة قابلة للتدوير وبحجم 17 إنش.

وتهدف LG في الحصول على الريادة في تطوير الأجهزة التي تتميز بتقنيات جديدة، ويأتي تصميم الجهاز الحاسب القابل للتدوير بشاشة يمكن أن تدعم المستخدم بحجم 13.3 إنش أو بحجم كامل 17 إنش، حيث يمكن للمستخدم تحديد حجم الشاشة بتجربة تحاكي شاشة LG القابلة للتدوير، كما يتم ضبط النظام وفقاً لحجم الشاشة.

كما يحاكي تصميم الجهاز مكبر الساوند بار عند تدوير الشاشة إلى الداخل، بينما يأتي زر الطاقة في الجانب الأيمن، أيضاً تكشف براءة الإختراع عن تصميم قابل للتدوير لكاميرة webcam، كما تؤكد براءة الإختراع على أن الشاشة تدعم التثبيت بشكل مستقل عند فتحها.

أيضاً من المقرر أن يتم ضم لوحة مفاتيح وفارة خارجية للإتصال بجهاز الحاسب لتجربة متكاملة، إلا أن براءة الإختراع لا تقدم الكثير من التفاصيل حول الإتصال أو مواصفات أكثر، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول تقنيات LG الجديدة لاحقاً.

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