DxOMark يختبر الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone 12 Pro، ويمنحها المرتبة السابعة في الترتيب العام

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بنشر مراجعته الكاملة لكاميرا iPhone 12 Pro، وهي المراجعة التي كشفت لنا عن وصول الهاتف الرائد الجديد لشركة آبل مع تحسينات طفيفة على مستوى الكاميرات الخلفية. الآن، قام نفس الفريق بنشر مراجعته للكاميرا الأمامية والنتيجة النهائية كانت مشابهة، فهذه المراجعة كشفت بدورها عن قدوم iPhone 12 Pro مع كاميرا متوازنة على الرغم من أنها ليست رائدة في القطاع. ومع ذلك، كانت اللقطات أفضل بشكل ملحوظ مقارنة مع iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

تمكنت الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone 12 Pro من تحقيق 98 نقطة، مما جعلها تحتل المرتبة السابعة في الترتيب العام ومشاركة نفس المركز مع الهاتف Asus Zenfone 6، وهي تتخلف بنقطة واحدة عن كاميرا +Galaxy Note 10 والتي حققت 99 نقطة.

وعندما يتم تقسيم النتيجة، فقد حققت الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone 12 Pro ما يصل إلى 101 نقطة في إختبار إلتقاط الصور، و93 نقطة في إختبار تصوير الفيديوهات. هذه الكاميرا الأمامية التي تضم مستشعر بدقة 12 ميغابكسل وعدسة بفتحة 2.2 كانت توفر تعرض جيد للوجوه، وتحتفظ بمستويات عالية من التفاصيل في الظروف العادية. تشمل النقاط الجيدة الأخرى تأثير طمس الخلفية والنطاق الديناميكي الواسع في اللقطات.

تتضمن بعض أوجه القصور التي ذكرها طاقم DxOMark ضوضاء مرئية في الخلفية في الظروف العادية وضوضاء ملحوظة في اللقطات ذات الإضاءة المنخفضة. أدى نظام التركيز الثابت إلى عدم وضوح الأهداف البعيدة، وكانت مستويات التعرض في وضع الفلاش أعلى مما هو مرغوب فيه.

الفيديوهات الملتقطة بالكاميرا الأمامية كانت تمتاز بتوازن دقيق للون الأبيض، وتفاصيل واضحة حتى أثناء التسجيل بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية. عمومًا، يمكنكم معرفة المزيد حول أداء الكاميرا الأمامية للهاتف iPhone 12 Pro على الموقع الرسمي لفريق DxOMark إنطلاقا من هذا الرابط هنا.