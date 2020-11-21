شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم تفاصيل أدوات التقويم وDrive وChrome iOS الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت جوجل بعض التفاصيل عن عدد قليل من أدوات iOS الجديدة، بعد إطلاق أداة Gmail الجديدة هذا الأسبوع، حيث أكدت الشركة فى منشور أنها تضيف أدوات لـ Drive وGoogle Fit، والتى يبدو أنها متاحة الآن، وأن لديها أداة تقويم مخطط إطلاقها "فى الأسابيع المقبلة".

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، من المقرر إطلاق عنصر واجهة مستخدم لمتصفح Chrome رسميًا العام المقبل، وهو متاح الآن في مرحلة تجريبية.

وتختلف الأدوات من توفير اختصارات بسيطة إلى الميزات الأكثر استخدامًا في التطبيق، حيث توفر أداة Chrome روابط سريعة لعمليات البحث على الويب والصوت، ومسح رمز الاستجابة السريعة، واختصارًا لفتح علامات تبويب جديدة لوضع التصفح المتخفي.

بينما تقدم أداة Drive بالمثل اختصارات لملفاتك ومربع بحث، وتعرض أداة Google Fit إجمالي الخطوات ودقات القلب الجارية، بينما تعرض أداة التقويم المواعيد القادمة.

وطرحت جوجل بالفعل عناصر واجهة مستخدم للعديد من تطبيقاتها، بما في ذلك صور جوجل و YouTube Music وتطبيق البحث الرسمي الخاص بها.

ولكن في بعض الحالات، يعمل هذا الأمر بالفعل ضد حدود ما يُسمح للمطورين بفعله مع ميزة iOS 14، فلا يمكنك الفرز عبر البريد الوارد باستخدام أداة Gmail، أو التحكم في تشغيل الموسيقى باستخدام أداة YouTube Music، ولكن قد تكون هذه الوظيفة ممكنة في المستقبل.