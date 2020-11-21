شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتشار أجهزة إنترنت الأشياء يتجاوز 54 % بحلول نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث، أنه من بين 21.7 مليار جهاز متصل نشط في جميع أنحاء العالم، فإن أكثر من 11.7 مليار (54 في المائة) ستكون اتصالات أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) في نهاية هذا العام - وهو الأول من نوعه في الصناعة.

فعلى الرغم من الوباء المستمر، يستمر سوق أجهزة إنترنت الأشياء في النمو، وبحسب موقع TOI الهندى، ففي عام 2020، ولأول مرة، كان هناك المزيد من اتصالات إنترنت الأشياء (السيارات المتصلة، والأجهزة المنزلية الذكية، والمعدات الصناعية المتصلة) أكثر من الاتصالات غير المتصلة بإنترنت الأشياء (الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر)، وفقًا للتقرير الذي أعدته شركة Market Insights لتحليلات إنترنت الأشياء.

وقال Knud Lasse Lueth، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IoT Analytics: "بحلول عام 2025، من المتوقع أن يكون هناك أكثر من 30 مليار اتصال إنترنت الأشياء، أي ما يقرب من 4 أجهزة إنترنت الأشياء لكل شخص في المتوسط"، ومقارنة بتحليل تم إجراؤه في منتصف عام 2018، رفعت IoT Analytics الآن توقعاتها لعدد أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة في عام 2025 (من 21.5 مليار إلى 30.9 مليار).

كذلك فهناك عدة عوامل تدفع النمو، أبرزها التبني المتزايد في الصين، حيث كان إنترنت الأشياء يزدهر في الصين بمستويات كانت تبدو غير متوقعة قبل بضع سنوات، وقال التقرير "بينما في عام 2015، على سبيل المثال، استحوذت شركات الاتصالات الصينية على ما يقرب من ربع (27 في المائة) من جميع اتصالات إنترنت الأشياء الخلوية، ارتفع هذا الرقم إلى 75 في المائة في عام 2020 مع شركة China Telecom وChina Unicom وChina Mobile الرائدة السوق العالمي للاتصالات الخلوية IoT ".

وقد جاء ذلك نتيجة لتسارع الاستخدام الواسع النطاق لأجهزة إنترنت الأشياء الشخصية مثل أجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء في العامين الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في ذلك، وأشار التقرير إلى أن "الإدخال والاعتماد اللاحق لجيل جديد من الأجهزة المنزلية الذكية التي تدعم النظام البيئي مثل Amazon Echo أدى إلى اعتماد أسرع للأجهزة المنزلية المتصلة عما كان يُفترض سابقًا".

وبحساب 10 ملايين اتصال فقط في عام 2015، كان السوق العالمي لاتصال المنطقة الواسعة منخفضة الطاقة (LPWA) شبه معدوم منذ خمس سنوات، حيث يتيح LPWA اتصالات إنترنت الأشياء للأجهزة التي تعمل بالبطاريات عن بُعد مثل العدادات الذكية أو الحاويات في الخدمات اللوجستية أو البنية التحتية الحيوية مثل صنابير إطفاء الحرائق في المدينة "في عام 2020، وصل هذا السوق إلى 423 مليون اتصال إنترنت الأشياء ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 43 في المائة للوصول إلى 2.5 مليار اتصال إنترنت الأشياء بحلول عام 2025 ".