أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Huawei Mate X2 القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم رصد هاتف جديد من شركة Huawei يحمل الإسم الرمزي TET-AN00/TET-AN10 يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وهو الهاتف الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه Huawei Mate X2 القابل للطي القادم من شركة Huawei مع العلم بأنه تم رصد هذا الأخير قبل بضعة أيام فقط يحصل على مصادقة هيئة CCC في الصين كذلك. وبالتالي، شهادات المصادقات هذه تُلمح إلى إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف.

للآسف، لم يتم حتى الآن نشر كافة المعلومات حول الهاتف Huawei Mate X2 من قبل هيئة الإتصالات الصينية TENAA، ولكن سلطت التسريبات والشائعات السابقة بعض الضوء على هذا الهاتف.

لا نعرف الكثير عن جهاز Huawei Mate X2 بإستثناء حقيقة أنه سيدعم WiFi 6 وسيأتي مسبقًا مع واجهة EMUI 11. ومع ذلك، فقد تم تداول بعض الشائعات حول هذا الجهاز تقول أنه سيضم شاشة قابلة للطي نحو الداخل سيتم إستيرادها من سامسونج و BOE. وبدلاً من إستخدام الطبقة الزجاجية الواقية Ultra Thin Glass، سيتم إستخدم الطبقة الواقية البلاستيكية بدلاً من ذلك.

وجود تصميم جديد يتبنى شاشة واحدة كبيرة تُطوى للداخل يعني أنه ينبغي أن تكون هناك شاشة أخرى جديدة في الخارج، تمامًا كما هو الحال مع Galaxy Fold و Galaxy Z Fold 2. إقترح أحد التسريبات وجود أربع كاميرات على الأقل في الخلف وإثنتان أخريان في الأمام أثناء إغلاق الجهاز.

إقترح تصميم آخر تواجد قلم إلكتروني ولكن حتى الآن ليس لدينا أي شيء رسمي من شركة Huawei، لذلك ما زلنا نلعب لعبة التخمين. ومع ذلك، نظرًا إلى أنه جمع بعض الشهادات التنظيمية بالفعل، فمن الواضح أن موعد إطلاق Huawei Mate X2 يقترب.