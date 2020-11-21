شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أرشيف الإنترنت" يعلن الاحتفاظ بألعاب فلاش رغم عزم أدوبى إغلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتهاء دورة Adobe Flash بنهاية عام 2020، ستتوقف الألعاب والرسوم المتحركة الشهيرة القائمة على Flash عن العمل، لكن لحسن الحظ، أعلن أرشيف الإنترنت أنه يحاكي رسوم الفلاش المتحركة والألعاب في مجموعة برامجهم، وهذا يعني أنه يمكنك الاستمرار في لعبها واستعادة ذكريات طفولتك القديمة الجيدة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فلتشغيل ألعاب الفلاش، لن تحتاج إلى تثبيت مكون فلاش إضافي، حيث سيسمح لك أي متصفح يدعم Webassembly بممارسة هذه الألعاب، وقال البيان "باستخدام محاكي Flash قيد التطوير يسمى Ruffle، أضفنا دعم Flash إلى نظام Emularity الخاص بأرشيف الإنترنت، مما يتيح تشغيل مجموعة فرعية من عناصر Flash في المتصفح كما لو كان لديك مكون Flash الإضافي مثبت".

"وفي حين أن توافق Ruffle مع Flash أقل من 100٪، فإنه سيلعب جزءًا كبيرًا جدًا من الرسوم المتحركة التاريخية لـ Flash في المتصفح، بمعدل سلس ودقيق "، كما كتبت المكتبة الرقمية غير الربحية في منشورها على المدونة، وبالنسبة لأولئك غير المدركين، يستضيف أرشيف الإنترنت أيضًا Wayback Machine.

وفي نوفمبر 2011، أعلنت شركة أدوبي أنها ستنهي دعم Flash لمتصفحات الويب للجوال، وفي عام 2017، أعلنت أنها ستتوقف عن Flash تمامًا لعام 2020، وقد كان أرشيف الإنترنت يستعد لحفظ ألعاب Flash والرسوم المتحركة لبعض الوقت الآن، وفي الوقت نفسه، لن تتمكن من لعب ألعاب مشهورة مثل FarmVille على فيس بوك بعد الآن لنفس السبب.

وأيضًا ، تقوم Zynga منشئ FarmVille بإغلاق اللعبة الأصلية المستندة إلى الويب بحلول نهاية هذا العام، ويساعد فيس بوك المطورين على الانتقال من Flash ومواصلة تقديم ألعابهم، حيث قال "للتأكد من تجربة المطورين للدعم المستمر للمنتجات ومنصة تتوافق مع أعلى معايير الأمان ، سننهي عمليات إرسال الألعاب الجديدة لألعاب الويب على فيس بوك بحلول 31 ديسمبر 2020 وسيتم إغلاق Gameroom بالكامل في 30 يونيو 2021، حيث أن كلا Gameroom تستضيف ألعاب الويب وألعاب الويب على فيس بوك العديد من ألعاب الفلاش التي ستتم إزالتها بسبب انتهاء دورة Flash "، بحسب بيان فيس بوك السابق.