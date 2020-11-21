شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير أكثر من 500 مليون تطبيق جديد محتمل خلال 5 سنوات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال راجيف سودي، الرئيس التنفيذي للعمليات في Microsoft India نقلاً عن تقرير صناعي، إنه نظرًا لوباء COVID-19 الذي أدى إلى تحول رقمي بسرعة لم يسبق لها مثيل من قبل، فمن المرجح أن يتم إنشاء أكثر من 500 مليون تطبيق جديد على مستوى العالم على مدار السنوات الخمس المقبلة، بحسب موقع TOI الهندى.

ومع تحول كل مؤسسة تجارية إلى كيان تقني في الوباء الحالي، من المتوقع أن يشهد العالم تطوير المزيد والمزيد من التطبيقات، وقال "سودي" إنه من المتوقع أن يتم تطوير غالبية التطبيقات على منصة منخفضة الكود، من المحتمل أن يتم تطوير عدد كبير من تطبيقات الأعمال الجديدة من قبل الشركات داخل الشركة لأنها تتكيف مع التقنيات الجديدة.

وقد كشف "سودي" عن ذلك أثناء الإعلان عن توفر حل Dynamics 365 Project Operations من مايكروسوفت عبر الهند خلال مائدة مستديرة افتراضية حول "فك تشفير تطبيقات مايكروسوفت للأعمال"، حيث تم تطويره لمساعدة الشركات القائمة على الخدمات في توحيد تدفقات العمل التشغيلية لتوفير الرؤية والتعاون والرؤى لدفع النجاح عبر الفرق، من التوقعات إلى المدفوعات إلى الربح.

وقال: "بينما كانت التكنولوجيا تقود العالم عبر الصناعات لعدد من السنوات، فإن COVID سرع من هذا التحول، وما كان يحدث منذ سنوات يحدث الآن في شهور"، وهو يعتقد أن التحول الرقمي لمدة عامين قد حدث في غضون شهرين فقط حيث تتكيف الشركات مع التقنيات الجديدة للبقاء على اتصال وإدارة الأعمال.

وقال إنه خلال COVID، استخدمت العديد من المنظمات النظام الأساسي السحابى Azure حيث بدأوا العمل عن بُعد، حتى الحكومات تستخدم إمكانيات السحابة لتشغيل تطبيقات مختلفة.