شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين العملة الرقمية Coin والرمز Token والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت مؤخرا ما يعرف بالعملة الرقمية "Coin " وفي نفس الوقت ظهر أيضا الرمز المميز والذي يطلق عليه اسم Token، وهو ما يجعل الكثير من المستخدمين يقعون في حيرة بين المصطلحين خاصة وانهما يرمزون إلى عملات افتراضية وفيما يلي نوضح الفارق بينهما كما يلي:

- العملة الرقمية Coins:

هي عبارة عن عملة لديها محفظة خاصة بها، وتعمل دون الحاجة لتدخل أي منصة وسيطة للتحكم بها، مثل البيتكوين والاثيريوم والريبل وغيرها، حيث إن الغرض الأساسي من هذه العملات أن تكون وسيلة لتبادل المال، كوحدة سحابية، تحفظ بالقيمة وسهلة الانتقال.

- التوكن TOKEN

هي عملة تعتمد على برتوكول خاص بمنصة العملة الرقمية الأساسية، وهذا البلوكشين يسمح للمستخدمين بإنشاء عملاتهم عن طريق منصة العملة الأساسية، حيث أن التوكن لا يستخدم للدفع الرقمي، ولكن يتم استخدامها لعقد تصويت من قبل المجتمع على قرارات العمل الرئيسية للمنصة، وحتى التغييرات التقنية على المنصة.

فيما يتم إصدار الرموز عن طريق ICO – Initial Coin Offering، باستخدام بلوكشين العملات الأخرى مثل بلوكشين البيتكوين أو الايثيريوم، كذلك فتكون ICO محدودة حسب الوقت أو على كمية رأس المال التي تم جمعها، كما يمكن أن تكون القيمة وعدد الرموز التي تم إصدارها ثابتة أو محسوبة بناءً على كمية الأموال التي يتم جمعها.

وهو ما يجعل من الممكن اعتبار أن العملات الرقمية Coins هي تصنيف رئيسي والتوكن هو تصنيف فرعي لعملات الاساسية.