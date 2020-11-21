شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تشفيرا شاملا فى الإصدار التجريبى من رسائل أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح بإمكان كل مستخدم أندرويد فى جميع أنحاء العالم خارج الصين وروسيا الآن الوصول إلى معيار الرسائل النصية من الجيل التالى (RCS) الذى يحل محل الرسائل القصيرة، حيث تقدم جوجل مباشرة خدمات دردشة RCS من خلال تطبيق رسائل أندرويد إلى أى شخص يقوم بتثبيته ويستخدمه كتطبيق الرسائل النصية الافتراضي، وأعلنت جوجل أنها بدأت أخيرًا في تمكين ميزة الخصوصية الرئيسية: التشفير من طرف إلى طرف.

ووفقا لما ذكره موقع "The verge"، فإنه بالنسبة لمستخدمي أندرويد الذين يستخدمون رسائل أندرويد، سيتم تشفير الدردشات بين طرفين بشكل افتراضي، ما يعني أنه لن تتمكن شركات الهاتف ولا جوجل من قراءة محتوى هذه الرسائل.

على الرغم من أن التشفير بدأ فقط في الظهور للأشخاص الذين اشتركوا في الإصدار التجريبي العام لرسائل أندرويد، فإن تشغيل التشفير لـ RCS يعد أمرًا بالغ الأهمية، إنه مكسب كبير للخصوصية، لأنه قد يعني أن البديل الفعلي للرسائل القصيرة سيكون افتراضيًا، خاصًا على النظام الأساسي للهواتف الذكية الذي تستخدمه الغالبية العظمى من الناس في جميع أنحاء العالم

أما بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون منصة الهواتف الذكية الأخرى "آيفون"، لا يوجد تعليق حول ما إذا كانت أبل تنوى اعتماد معيار RCS، لكن الآن بعد أن أصبح هناك مسار أوضح لضمان التواصل الخاص مع RCS، فمن المرجح أن يزداد الضغط على أبل للمشاركة.

كما أن الحالة التي سيتم إهمال الرسائل القصيرة بالكامل واستبدالها بـ RCS فيها، لن تحدث إلا إذا سار كل شيء كما هو مخطط لـ جوجل.

أعلنت الشركة اليوم أن العملية قد اكتملت وأن RCS متاح من خلال رسائل أندرويد في كل مكان تقدم جوجل فيها خدماتها، حيث ستستمر جوجل في السماح لشركات الاتصالات هذه بتشغيل خدمات RCS إذا اختاروا ذلك.