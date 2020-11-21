فيسبوك تقاضي هذا الموقع بعد كشفه بيانات 100 ألف حساب على إنستغرام

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

تتحصر شركة “فيسبوك” العملاقة والمملوكة من الملياردير مارك زوكربيرغ إلى رفع دعوى قضائية على إحدى المواقع بسبب تسريب بيانات آلاف الحسابات.

أحدث ما قام به أحد المواقع ضجة عارمة في الأوساط التكنولوجية، بعدما تمكن من كشف بيانات 100 ألف حساب على موقع “إنستغرام”.

وأشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن شركة “فيسبوك” قررت مقاضاة مالك موقع “شاهين تورك”، بعدما قرر فضح بيانات 100 ألف حساب من على “إنستغرام”.

ويدير إنسار شاهين تورك، موقعا باسم “شاهين تورك” مستنسخ من إنستغرام تقريبا، ولجذب المستخدمين، روج الموقع عدم أمان منصة إنستغرام، بفضح بيانات 100 ألف مستخدم.

والأخطر أن معظم الشخصيات التي فضح شاهين تورك بياناتها كانت من الشخصيات العامة والمعروفة.

وقالت فيسبوك في دعواها: “استخدم موقع شاهين تورك برامج التشغيل الآلية لسرقة بيانات الشخصيات العامة على إنستغرام، من أجل إنشاء موقعه”.

وتابعت الشركة الأمريكية: “سرق شاهين تورك ملفات الشخصيات العامة والصور ومقاطع الفيديو لأكثر من 100 ألف حساب على إنستغرام دون إذن من فيسبوك، في انتهاك صارخ لشروط الخصوصية لدينا”.

ولكن ما قام به شاهين تورك، يظهر أن نظم الأمن السيبرانية في فيسبوك، ليست بالقوة، التي يمكنها مواجهة مثل تلك المحاولات لسرقة الحسابات والبيانات الشخصية والخاصة بالمستخدمين.