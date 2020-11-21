Zepp Z هي ساعة ذكية تأتي مع Alexa وأسبوعين من عمر البطارية، ومظهر فخم

فاطمة أيت طالب - دبي - Zepp هي أحدث علامة تجاربة متخصصة في الأجهزة القابلة للإرتداء يتم إطلاقها من قبل شركة Huami، وأحدث منتج في تشكيلتها هو الساعة الذكية Zepp Z. تُلبي العلامة التجارية Zepp حاجيات الأشخاص الذين يبحثون عن الساعات الذكية الرائدة والتي تستخدم مواد فخمة في بنيتها.

تتميز الساعة الذكية الجديدة Zepp Z بهيكل مصنوع من التيتانيوم المصقول مع حزام من الجلد البني. وعلاوة على ذلك، فهي تضم كذلك شاشة AMOLED دائرية بحجم 1.39 إنش وبدقة 454×454 بكسل مدعومة بخاصية Always On Display. هناك ثلاثة أزرار على الجانب. يوجد زر في الأعلى ويعمل كإختصار لقياس معدل ضربات القلب أو مستويات الأكسجين في الدم أو مستويات الإجهاد. يوجد زر قابل للدوران في المنتصف للتنقل في الواجهة مع ردود فعل لمسية.

يمكنك تتبع ما يصل إلى 12 وضعًا رياضيًا بإستخدام Zepp Z بالإضافة إلى معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم ومستويات النوم والتوتر. يوجد GPS مدمج وGLONASS والمساعد الرقمي Alexa، فضلا عن أكثر من 50 واجهة. تشمل الميزات الأخرى Bluetooth 5.0 LE والقدرة على مقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 متر.

تضم الساعة كذلك بطارية بسعة 340mAh قادرة على توفير أكثر من أسبوعين من الإستخدام وعلى الأرجح مع تفعيل وضع توفير الطاقة. يتم شحن هذه البطارية من خلال قاعدة مغناطيسية للشحن مع نهاية بموصل من نوع USB Type-A مع العلم بأن عملية إعادة شحن هذه الساعة الذكية بالكامل تستغرق ساعتين ونصف.

عمومًا، الساعة الذكية Zepp Z تُكلف 349 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية وهي معروضة للبيع على الموقع الرسمي للشركة على الويب. ولحد الآن، ليست هناك أي معلومات حول الموعد الذي ستشق فيه هذه الساعة الذكية طريقها إلى المزيد من الأسواق.