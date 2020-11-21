Galaxy Z Fold 3 سيكون أول هاتف من سامسونج يضم كاميرا أمامية مُدمجة تحت الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، سمعنا شائعات تقول أن شركة سامسونج تُخطط لتقديم أول كاميرا أمامية مُدمجة أسفل الشاشة مع الهاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي، وأن هذه التكنولوجيا ستكون غائبة في تشكيلة Galaxy S21 Series الرائدة القادمة. الآن صدر تقرير جديد من وكالة الأنباء الكورية ETNews يعزز ذلك.

يقول أحد المطلعين على الوضع أن شركة سامسونج طورت شاشة تدعم الكاميرات الأمامية التي تقبل أن يتم وضعها أسفل الشاشات. تم توسيع الفجوة بين البكسلات للسماح للضوء بالمرور. ومع ذلك، هناك حاجة إلى خوارزميات خاصة لتصحيح الصورة نظرًا لأن الضوء ينكسر بسبب طبقة OLED. سيتم توفير الكاميرات الأمامية المتوافقة مع هذا النوع من الشاشات من قبل Samsung LSI.

فقط المنطقة الموجودة فوق عدسة الكاميرا هي التي ستحتوي على فجوات أوسع بين البكسلات لأن ذلك يؤثر على جودة الشاشة. إليكم لقطة مُقربة جدًا لشاشة الهاتف ZTE Axon 20، والتي تستخدم تكنولوجيا مماثلة من أجل الكاميرا الأمامية الموجودة أسفل الشاشة.

من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف Galaxy Z Fold 3 في الربع الثالث من العام 2021، وسيساعد إستخدام الكاميرا الأمامية المدمجة أسفل الشاشة هذا الهاتف على ترسيخ مكانته بإعتباره الهاتف الرائد الجديد لشركة سامسونج.