الشاشة المُستخدمة في الهاتف Oppo X 2021 الفريد من نوعه مصنوعة من قبل شركة BOE

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Oppo قبل يومين عن جهاز فريد من نوعه يضم شاشة قابلة للف يُدعى Oppo X 2021. هذا الجهاز يضم شاشة بحجم 6.7 إنش قابلة للتمدد ليصل حجمها إلى 7.4 إنش عند الحاجة. بينما لم تُعلن الشركة عن من كان وراء صنع شاشة OLED المستخدمة في هذا الجهاز، فقد تقدم أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة BOE وكشف أن شركته هي من كانت وراء تصنيع هذه الشاشة الفريدة.

نائب رئيس شركة BOE الصينية، السيد Yuan Feng لجأ إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لنشر منشور يقول فيه أن شركة BOE هي من تقف وراء تطوير التكنولوجيا. من أجل توفير إنتقال سلس وشاشة خالية من التجعدات، قدمت شركة BOE المشورة والدراية لشركة Oppo لإبتكار تصميم حيث يبدو التدحرج والتمدد طبيعيًا قدر الإمكان.

بغض النظر عن الشاشة، عملت شركة Oppo بنفسها على تطوير كل شيء آخر في الهاتف بنفسها، بدءًا من المحركات المزدوجة التي تُشرف على عملية تمديد وتقليص الشاشة وصولاً إلى تطوير واجهة المستخدم التي تتكيف بشكل تلقائي مع تغير حجم الشاشة. تقول المصادر الصينية أن الهدف النهائي لشركة Oppo هو أن تكون الهواتف الذكية قادرة على التمدد يدويًا حتى يتمكن الأشخاص من ضبط قطرها بدلاً من إمتلاك خيارين فقط مثل الآن حيث يتوجب عليك إستخدام إما الوضع 6.7 إنش أو 7.4 إنش.