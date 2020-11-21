Huawei تصنع بدورها حاسوب شخصي مُزود بمعالج خاص بها يستند على معمارية ARM

فاطمة أيت طالب - دبي - آبل ليست الشركة الوحيدة التي تعمل على الحواسيب المُزودة بالمعالجات الخاصة بها، فشركة Huawei تقوم بذلك أيضًا. هذا جزء من مشروع أكبر في الصين للتوقف عن الإعتماد على التكنولوجيا الغربية.

ظهرت تفاصيل وصور الحاسوب Huawei MateStation B515، وهو عبارة عن حاسوب مكتبي سيتم بيعه للحكومة والشركات أولاً، قبل إتاحته لعامة المواطنين، ويجب أن يوفر هذا الحاسوب أداءً عاليًا قابلاً للترقية.

ومن المثير للإهتمام أنه مدعوم بالمعالج Huawei Kunpeng 920 الذي يستند على معمارية ARM. تم تطوير هذا المعالج من قبل شركة HiSilicon المملوكة من قبل Huawei وتم تصنيعه من قبل شركة TSMC بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر. ستحتوي المعالجات المستخدمة في حواسيب Huawei MateStation على أربعة أو ثمانية أنوية بتردد 2.6GHz ( معالج Huawei Kunpeng 920 الأكثر تقدمًا يمكن أن يضم 64 نواة وTDP يصل إلى 180W، ولكنه مخصص لمشاريع أخرى ).

على عكس آبل، تستخدم Huawei مكونات عادية في بقية الحاسوب. توجد أربعة منافذ UDIMM تدعم ما يصل إلى 64GB من الذاكرة العشوائية DDR4-2400. يمكن توصيل ما يصل إلى ستة ذواكرة تخزينية SATA 3.0 للحصول على سعة تخزينية كبيرة، بالإضافة إلى إثنين من الذواكر التخزينية M.2 SSD.

هذا يجعل Huawei MateStation B515 أكثر مرونة من حواسيب Mac المُزودة بالمعالج Apple M1، وهو ما يُعتبر مطلبًا مهمًا في حالة الحواسيب المكتبية. إختارت Huawei تزويد هذا الحاسوب بمعالج الرسوميات AMD Radeon R7 430، ومن الممكن تعزيز ذلك نظرًا لأن اللوحة الأم تضم العديد من فتحات PCIe 3.0. هناك أيضًا أربعة منافذ USB 3.0 وأربعة منافذ USB 2.0، بالإضافة إلى إثنتين من بطاقات NIC من أجل الإتصال بالإنترنت عبر Ethernet.

سيأتي Huawei MateStation B515 مع شاشة بحجم 23.8 إنش وبدقة FullHD تغطي 72 في المئة من التدرج اللوني NTSC ونسبة تباين تصل إلى 1000:1 وزاوية مشاهدة تبلغ 178 درجة. الحاسوب نفسه موجود في هيكل معدني مضغوط بسعة إجمالية قدرها 8 لتر.

الوحدة المُلتقطة في هذه الصورة تضم معالج ثماني النوى، و8GB من الذاكرة العشوائية، و256GB من الذاكرة التخزينية SSD، ومحرك أقراص DVD، ومعالج الرسوميات AMD Radeon R7 430، فضلا عن وحدة طاقة بقوة 180W. ليست هناك أي معلومات عن الأسعار حتى الآن مع العلم بأنه سيتم طلبه بكميات كبيرة أولاً. ومن غير الواضح ما هو نظام التشغيل المستخدم، ولكنه على الأرجح سيستخدم توزيعة Linux محلية.